بعد 4 ساعات متواصلة من جهود قوات الإطفاء بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، نجحوا خلالها فى انقاذ أهالي عزبة خير الله من كارثة محققة ، بعد أن اشتعلت النيران وانتشرت بصورة كبيرة نتيجة احتراق مخلفات فى أرض فضاء بالعزبة ، مما تسبب فى إحداث حالة من الفزع لدى السكان .
وكشفت المعاينة الاولية التي أجراها رجال الأمن أن الأرض على مساحة 700 متر ، إلا أن قوات الإطفاء تواجه صعوبات خلال عمليات الإطفاء والتبريد بسبب وجود الأرض الفضاء بين هضبة مرتفعة وأخرى منخفضة مما صعب المهمة على قوات الإطفاء ، وامتدت ألسنة النيران تلتهم عددا من شبابيك المعهد الديني المجاور للأرض ، دون اى خسائر فى الأرواح أو أى إصابات .
كما كشفت المعاينة أن حريق عزبة خير الله بدأ ليلتهم مخلفات بأرض فضاء ثم امتد لعدد من الغرف العشوائية المجاورة ، دون خسائر في الأرواح أو إصابات .
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التعليقات على صور .. الكشف عن العديد من كواليس الحريق المروع بعزبة خير الله
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