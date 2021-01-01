صور .. الكشف عن العديد من كواليس الحريق المروع بعزبة خير الله



حريق المروع بعزبة خير الله حريق المروع بعزبة خير الله

بعد 4 ساعات متواصلة من جهود قوات الإطفاء بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة ، نجحوا خلالها فى انقاذ أهالي عزبة خير الله من كارثة محققة ، بعد أن اشتعلت النيران وانتشرت بصورة كبيرة نتيجة احتراق مخلفات فى أرض فضاء بالعزبة ، مما تسبب فى إحداث حالة من الفزع لدى السكان .



وكشفت المعاينة الاولية التي أجراها رجال الأمن أن الأرض على مساحة 700 متر ، إلا أن قوات الإطفاء تواجه صعوبات خلال عمليات الإطفاء والتبريد بسبب وجود الأرض الفضاء بين هضبة مرتفعة وأخرى منخفضة مما صعب المهمة على قوات الإطفاء ، وامتدت ألسنة النيران تلتهم عددا من شبابيك المعهد الديني المجاور للأرض ، دون اى خسائر فى الأرواح أو أى إصابات .



كما كشفت المعاينة أن حريق عزبة خير الله بدأ ليلتهم مخلفات بأرض فضاء ثم امتد لعدد من الغرف العشوائية المجاورة ، دون خسائر في الأرواح أو إصابات .

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة عزبة خير الله ، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.فيما انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى موقع الحريق لمتابعة الموقف وتفقد مكان الحريق.وتبين من المعاينة أن الحريق نشب بـ" هيش" في مطلع "عزبة خيرالله "، أمام نادي طلائع الفرسان بحي مصر القديمة بقطعة أرض فضاء، وامتد الحريق إلى بعض الغرف السكنية العشوائية، وتم الإطفاء دون وقوع أية إصابات .وبعد ساعات متواصلة من العمل ، تمكنت ١١ سيارة إطفاء من محاصرة النيران التي شبت في أرض بمدخل العزبة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .











