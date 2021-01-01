نشرت قناة "کانال سپاه پاسداران" المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني صورتين لآثار الهجوم على السفينة الإسرائيلية الذي اتهمت إيران بالوقوف وراءه، دون أن تذكر مصدر الصورتين.
وعلقت القناة على الصورتين: "صور لأضرار لحقت بناقلة إسرائيلية بعد غارة بطائرة مسيرة في بحر مكران".
وفي 30 يوليو الماضي أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أن ناقلة النفط "إم تي ميرسر ستريت" التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.
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التعليقات على أول صور لآثار الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب
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