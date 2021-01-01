أول صور لآثار الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب

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صورة الخبر: الهجوم على السفينة الإسرائيلية
الهجوم على السفينة الإسرائيلية

نشرت قناة "کانال سپاه پاسداران" المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني صورتين لآثار الهجوم على السفينة الإسرائيلية الذي اتهمت إيران بالوقوف وراءه، دون أن تذكر مصدر الصورتين.

وعلقت القناة على الصورتين: "صور لأضرار لحقت بناقلة إسرائيلية بعد غارة بطائرة مسيرة في بحر مكران".

وفي 30 يوليو الماضي أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أن ناقلة النفط "إم تي ميرسر ستريت" التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن وجود دليل استخباراتي يثبت تورط إيران بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة عُمان مؤخرا، فيما نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة ضلوع إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية قبالة سلطنة عمان.

صورة الخبر: الهجوم على السفينة الإسرائيلية

المصدر: وسائل إعلام إيرانية + وكالات

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