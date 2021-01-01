

أفكار تساعدك على بناء علامتك التجارية عبر انستجرام أفكار تساعدك على بناء علامتك التجارية عبر انستجرام

يوفر انستجرام وصولًا كبيرًا للعلامات التجارية مع تواجد ما يزيد عن 1.16 مليار شخص فيه، حيث نما النطاق المحتمل للتسويق بشكل كبير هذا العام وذلك بسبب زيادة في عدد المشتركين وصلت إلى 76 مليون شخص في الربع الأخير من 2021 فقط، ويجب أن تعلم بأن 90% من مستخدمي انستجرام يتابعون نشاطًا تجاريًا واحدًا على الأقل.



ولا يقتصر الأمر على المنتجات الاستهلاكية فقط، كما يستخدمه أكثر من 36% من صانعي القرار في التسويق بين الشركات B2B عند البحث عن منتجات جديدة، فهذه هي فرصتك الحقيقية لبناء علامتك التجارية عبر انستجرام.



إنشاء حساب تجاري على انستجرام

قبل أن تبدأ في التسويق عبر انستجرام يجب أن تقوم بإنشاء حساب أعمال Instagram Business، أو حساب مُنشيء المحتوى Instagram Creator، إن كان لديك واحدًا من هذه الحسابات بالفعل فيمكنك الانتقال إلى الخطوة الثانية مباشرةً.

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تنزيل التطبيق وإنشاء حساب جديدالخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها هي تحميل، وتثبيت تطبيق انستجرام على جهازك المحمول الذي يعمل بنظام IOS، أو أندرويد.أدخل بريدك الإلكتروني، أو رقم الهاتف إن كان جهازك يعمل بنظام أندرويد.أو انقر على إنشاء حساب جديد إن كان جهاز يعمل بنظام IOS، قم بإنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.املأ معلومات ملفك الشخصي، ثم انقر فوق التالي.التبديل إلى حساب تجارييمنحك حساب النشاط التجاري إلى الوصول إلى المميزات التي لا يمكنك استخدامها عندما يكون لديك حساب شخصي عادي بما في ذلك:خاصية Instagram Insights.الإعلانات.التسويق.صناديق البريد الوارد الأساسية والثانوية.معلومات الاتصال وزر الحث على اتخاذ إجراء في ملفك الشخصي.للانتقال إلى الحساب التجاري اتبع الخطوات التالي:إذهب إلى ملفك الشخصي واضغط على أيقونة الثلاث أسطر التي تجدها في أعلى اليمين.اضغط على الإعدادات، ثم الحساب “account”.انقر فوق التبديل إلى حساب احترافي “Switch to professional account”.أكمل الآن الخطوات التي يطلبها منك، كي يصبح لديك حاسب تجاري.بناء علامتك التجارية عبر انستجرامستساعدك نصائح التسويق هذه على تعزيز استراتيجية التسويق عبر انستجرام الخاصة بك سواء كنت مبتدئًا، أو محترفًا متمرسًا.تحديد أهدافك بوضوحجميع المنصات الاجتماعية هي أدوات تسويق جيدة لكن لا يمكنك استخدام هذه الأدوات بشكل فعّال إلا إذا كنت تعرف ما الذي تحاول فعله. يختلف التسويق من مسوق إلى آخر، فهل تتطلع أنت إلى:إنشاء وجود على الإنترنت لعملك؟زيادة الوعي بالعلامة التجارية؟الحصول على عملاء محتملين جدد؟ترسيخ علامتك التجارية كرائد في الصناعة؟بيع المنتجات مباشرة عبر انستجرام؟قد ترغب بالجمع بين عدة أهداف مختلفة، ولكن إن لم تكن تعرف إلى أين تريد أن تصل فمن المتوقع ألا تصل إلى هدفك.تحسين ملف التعريف الخاص بك bioيجب أن يترك ملفك التعريفي bio انطباع أول رائع، وأن ينقل شخصية علامتك التجارية، وأن يُخبر الأشخاص لماذا يجب عليهم متابعة حسابك على انستجرام، وكل ذلك باستخدام 150 حرفًا فقط.لكن يمكنك الاستفادة من كافة الحقول الموجودة في ملف الشخصي لوصف ما تدور حوله علامتك التجارية، وتسهيل عثور الأشخاص عليك، وتشمل هذه الحقول:اسمك أو اسم شركتك المكوّن من 30 حرفًا.اسم المستخدم الخاص بك الذي يصل إلى 30 حرف.رابط موقع الويب الخاص بك، الذي يمكنك تغييره كلما أردت.معلومات الاتصال التي تساعد الناس على معرفة طريقة التواصل معك.أزرار الحث على اتخاذ اجراء التي تعد طريقةً مباشرةً للتفاعل معك من صفحة ملفك الشخصي.الفئة Category هو ميزة تجارية تخبر الأشخاص بما تفعله شركته، وتظهر تحت اسم حسابك.اختيار صورة الملف الشخصيبالنسبة لمعظم العلامات التجارية، يجب أن تكون صورة الملف الشخصي هي لوجو شركتك، حيث يساعد هذا على توفير المصداقية، ويسمح للزوار برؤية هويتك خلال لحظات. يتم عرض صورة ملفك الشخصي بدقة 110×110 بكسل، ويتم اقتصاصها على شكل دائرة بقطر 110 بكسل، ومع ذلك يتم تخزينها بدقة 320×320 بكسل، لهذا يجب عليك تحميل الصورة بهذا الحجم للتأكد من أنها ستظهر بشكل واضح. إذا كان شعار شركتك مربعًا، فستحتاج إلى تصغيره للتأكد من أنه سيظهر كاملًا داخل الدائرة.إنشاء محتوى مقنع بصريًاانستجرام هو وسيلة تواصل اجتماعي مرئية تعتمد على الصور ومقاطع الفيديو، لذلك يجب تبدو مشاركاتك جذابة ورائعة. لا تحتاج إلى استخدام معدات تصوير احترافية، ولكن يجب أن تكون صورك، ومقاطع الفيديو الخاصة بك واضحة، وجيدة الإضاءة. إذا كنت تستخدم الرسوم البيانية، أو الرسوم المتحركة، فتأكّد من أنها واضحة، وسهلة القراءة، وملفتة للنظر. الأهم من كل ذلك، يجب أن يكون المحتوى المرئي الخاص بك مقنعًا.يجب أن تحكي صورك قصةً مقنعةً، أو تثير حماسة المشاهدين، وبهذا ستتمكن من جذب المزيد من المتابعين، وهذه بعض الأفكار لإنشاء محتوى مقنع بصريًا:انشر صور تمنح المتابعين نظرة على مكتبك، أو واجهة متجرك، أو طريقة التصنيع الخاصة بك.تعليم المتابعين كيفية تحقيق هدف ما، وهذا ما يدعى بالمنشورات التعليمية.انشر مقاطع الفيديو التي تجذب المشاهدين ليصبحوا عملاء، فمثلًا شركات بيع مواد التجميل الرائدة تنشر مقاطع الفيديو التي تعرض طُرق العناية بالبشرة لأنواع البشرة المختلفة باستخدام منتجاتها.ضع في اعتبارك أن المحتوى الجذاب يمكن أن يوسع مدى وصولك إذا قام المتابعون بمشاركة منشوراتك الإخبارية على قصصهم. لهذا عند التفكير في كيفية تسويق نشاطك التجاري، ركّز على إنشاء محتوى يستحق المشاركة، وليس مجرد إعجاب سريع.استخدام الوسوم بحكمةالوسوم “Hashtags” هي طريقة أساسية لزيادة ظهورك واكتشافك. يمكنك استخدام ما يصل إلى 30 وسم في كل منشور، ولكنك لن تضطر إلى كتابة كل هذا العدد من الوسوم. نوصيك باستخدام ما بين 5 إلى 9 وسوم ذات صلة بالمنشور المراد نشره، أكثر من ذلك سيظهر منشورك محشوًا بالوسوم، وهذا أسلوب غير مرغوب به يؤدي إلى إلغاء متابعتك.التفاعل مع المتابعينإذا كنت تريد بناء علامتك التجارية على انستجرام فيجب عليك التفاعل مع متابعيك. يعد نشر محتوى عالي الجودة أمرًا رائعًا، ولكن إذا تجاهلت التعليقات، ولم تتفاعل أبدًا مع أي أشخاص آخرين، فستبقى وحيدًا. كحد أدنى، قم بالرد على التعليقات التي يكتبها المستخدمون على منشوراتك، وابحث عن حسابات مشهورة بمجال تخصصك، وتابعها، وضع إعجابًا على منشوراتها، وعلّق عليها، واظهر نفسك ولكن ليس بطريقة ترويجية.حقق أقصى استفادة من القصصنصف الشركات الكبيرة تستخدم قصص انستجرام وقد حققت نتائج رائعة، ثلث القصص الأكثر مشاهدة تنشرها الشركات. تعد القصص جزءًا أساسيًا من استراتيجية التسويق الجيدة. توفر القصص فرصة للتواصل مع المتابعين، وبناء العلاقات.ولتحقيق أكبر استفادة من القصص قم بما يلي:امنح المشاهدين معلومات قيّمة، أو ضع روابط لمصادر مفيدة.استخدم عبارات تحث المستخدمين على اتخاذ إجراء.انقل رسالتك التي تريد إيصالها للمتابعين في أول 3 ثواني من الحالة.إذا قام المتابعون بالإشارة إليك في قصصهم، خذ لقطة شاشة وضعها في الحالة، فهذه طريقة سهلة وسلسلة لإخبار العملاء المحتملين بأن خدماتك، أو منتجاتك مميزة.الظهور ببث مباشريعد انستجرام لايف Instagram live من الطرق التي تساعدك على التواصل مع المعجبين بطريقة مباشرة وفعالة. ولإجراء بث مباشر ناجح من المفضل أن تستضيف أثناء البث خبير في نفس مجال عملك، أو مؤثر على انستجرام. يمكنك أيضًا إجراء ورشة عمل، أو المشاركة ببرنامج تعليمي، كما تستطيع إجراء بث مباشر لاستقبال أسئلة المتابعين، والإجابة عليها، أو التحدث إلى العملاء ومعرفة آرائهم بمنتجاتك، أو خدماتك.قم بإنشاء متجربعد أن تنقل حسابك من شخصي إلى تجاري ستجد ميزة إنشاء متجر داخل انستجرام. ستحصل على زر مشاهدة المتجر “View Shop” على صفحة ملفك الشخصي على انستجرام، كي يتمكن المتابعون من الوصول إلى متجرك مباشرةً، دون أن يضيعوا وقتهم بالبحث عن متجرك داخل منشوراتك.انشر في الأوقات المناسبةإن أفضل وقت للنشر على انستجرام يختلف باختلاف مجال عملك. مثلًا إن كان مجال عملك هو السياحة والسفر فيجب أن تنشر في يوم الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا. أما إن كنت تعمل بمجال الإعلام والترفيه، فأفضل وقت للنشر هو يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 مساءً. أنت الوحيد الذي تستطيع تحديد متى يجب عليك أن تنشر منشوراتك حسب سلوك متابعيك، ويمكنك تحليل النتائج عبر Instagram Insights لمعرفة المواعيد الأفضل للنشر بشكل دقيق.جرّب الشراكة مع المؤثرينيمكن أن يساعدك التعامل مع المؤثرين على بناء مصداقيتك مع عرض علامتك التجارية على متابعين محتملين جدد. وجد استطلاع أجرته CivicScience أن ما يقارب نصف مستخدمي انستجرام يقومون بإجراء عمليات شراء بسبب توصية أحد المؤثرين، إن إحدى الطرق السهلة لبدء التسويق عبر المؤثرين على انستجرام، هي أن تدعو أحد المؤثرين كي يدير حسابك لفترة زمنية محددة، مثل عطلة يوم الجمعة.عبر التسويق بالاستعانة بالمؤثرين ستتمكن من توسيع نطاق وصولك للعملاء المحتملين، مع تعريف المتابعين على عروضك الجديدة التي سيحكي عنها المؤثر.استخدام تحليلات انستجرام Instagram Insightsمهما كانت براعتك في التسويق عبر انستجرام جيدة، ستصبح أفضل إن قمت بتحليل النتائج التي وصلت إليها، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي دراسة كافة المعلومات المتوفرة في “Instagram Insights”، والتي ستساعدك بكل تأكيد على بناء علامتك التجارية وزيادة عدد متابعيك، وبالتالي تعزيز مبيعاتك.