في وقت سابق من شهر يونيو الماضي كانت شركة كوالكوم قد أطلقت المعالج Snapdragon 888 Plus وتشير الآن بعض التقارير إلى أن شركة Qualcomm تستعد للإعلان عن معالج جديد من للهواتف المحمولة الرائدة، وظهر بالفعل تسريبات جديدة تكشف لنا عن التفاصيل الخاصة بالمعالج القادم Snapdragon 898 (يشاع أيضا أنه قد يصل تحت مسمى Snapdragon 895)، وفي هذا المقال الجديد دعونا نستعرض أبرز ما جاء في التسريب.
المعالج Snapdragon 898 سيصل مع الرقاقة الجديدة بأنوية Cortex-X2 التي توفر سرعة تبلغ 3.09 جيجا هرتز مما يوفر تحسينا على الأداء العام للجهاز بزيادة تصل إلى 10% عن المعالج Snapdragon 888 Plus الحالي وعلى الرغم من أن ذلك ليس مثيرا للإعجاب إلا أن الشركة سترافقها مع تحسينات جديدة أخرى.
ووفقا لهذا التسريب أيضا فسيتم بناء هذا المعالج على تكنولوجيا 4 نانومتر (بواسطة Samsung) بالإضافة إلى أنه سيدعم معالج رسوميات Adreno 730 GPU الجديد مع مودم X65 5G 4nm الذي يعتبر أول مودم يسجل سرعة 10 جيجا بت في الثانية مما يمثل تحسينات ملحوظة في جميع المجالات.
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التعليقات على تسريب التفاصيل الخاصة بالمعالج Snapdragon 898
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