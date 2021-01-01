توجت أمريكا بلقب الكأس الذهبية للمرة السابعة تاريخيا على حساب المكسيك.
وفازت أمريكا على المكسيك بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب "أليجانت" في ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية.
المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليلجآن إلى الوقت الإضافي على شوطين.
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التعليقات على أمريكا تفوز علي المكسيك وتتوج بطلا للكأس الذهبية .. فيديو
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