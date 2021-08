مواصفات وأسعار هاتف Micromax IN 2b مواصفات وأسعار هاتف Micromax IN 2b

بعد الهاتف IN 1b الذي جاء في شهر نوفمبر 2020، أعلنت الآن شركة Micromax عن الهاتف Micromax IN 2b بسعر منخفض ومواصفات جيدة للغاية تتمثل في بطارية ضخمة ومعالج مقبول ونظام Android 11 خالٍ من أي برامج bloatware (وعدت الشركة بتحديثات لمدة عامين) بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Micromax IN 2b.



مواصفات الهاتف

هاتف Micromax الجديد مصمم حول شاشة IPS LCD حجمها 6.52 بوصة بدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc T610 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت أو 6 جيجا رام مع 64 جيجا بايت (الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD)، بالإضافة إلى أن الهاتف Micromax IN 2b يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة.



يحتوي هاتف Micromax IN 2b على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 مع العلم أن الكاميرا الأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستتضمن شاحنا عاديا بقوة 10 واط (وسيتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف ويدعم زيادة مساحة التخزين من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة (يمكن تركيب كارت ميموري بجانب شريحتي اتصال في نفس الوقت) بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Micromax IN 2bيبدأ سعر الهاتف Micromax IN 2b من 105 دولارات أمريكية للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.ويصل إلى 120 دولارا للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.