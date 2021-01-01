تسريبات تكشف عن مفاجأة في هاتف آيفون المرتقب

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تسريبات تكشف عن مفاجأة في هاتف آيفون المرتقب

تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف أبل الجديد آيفون 13، والمتوقع إطلاقه خلال العام الجاري، وآخرها الكشف عن عدد من المزايا الجديدة.

وتشير تسريبات وصفتها مجلة "فوربس" الأميركية بـ"الموثوقة" و"المقربة من أبل"، إلى أن الإصدار الجديد من هاتف آيفون، سيأتي مع سماعات AirPods 3.

ولم تكشف أبل عن معلومات تتعلق بالجيل الثالث من سماعات "إير بود"، إلا أن التسريبات تؤكد أن تصميمها سيعتمد على "إير بود برو"، مع ميزة الشحن اللاسلكي، وستأتي بسعر أعلى.

كذلك ستدعم السماعات الجديدة تحسينات عديدة كتلك المرتبطة بالمساعد الصوتي "سيري"، بالإضافة إلى تخفيف تأثيرات الصوت الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع للموسيقى، هذا إلى جانب إضافات في خيارات التحكم بمستوى الصوت والوظائف الأخرى.

وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود نقص في الرقائق المستخدمة بإنتاج هواتف آيفون 13، الأمر الذي قد يؤجل إطلاقها.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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