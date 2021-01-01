تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف أبل الجديد آيفون 13، والمتوقع إطلاقه خلال العام الجاري، وآخرها الكشف عن عدد من المزايا الجديدة.
وتشير تسريبات وصفتها مجلة "فوربس" الأميركية بـ"الموثوقة" و"المقربة من أبل"، إلى أن الإصدار الجديد من هاتف آيفون، سيأتي مع سماعات AirPods 3.
ولم تكشف أبل عن معلومات تتعلق بالجيل الثالث من سماعات "إير بود"، إلا أن التسريبات تؤكد أن تصميمها سيعتمد على "إير بود برو"، مع ميزة الشحن اللاسلكي، وستأتي بسعر أعلى.
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التعليقات على تسريبات تكشف عن مفاجأة في هاتف آيفون المرتقب
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