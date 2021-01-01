جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل

آخر الأخبارعلم وتقنية › جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل

صورة الخبر: جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل
جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لانفجار ناجم عن سقوط جسم من الفضاء في تركيا.

وأظهر الفيديو سقوط ما يشبه النيزك من السماء، وتسببه بانفجار ضخم.

وأثار الفيديو تساؤلات حول طبيعة الجسم الهابط من السماء فوق مدينة إزمير، حيث اعتقد كثيرون أنه بقايا قمر اصطناعي، بينما ذهب آخرون إلى فرضية كونه جسما فضائيا خارجا عن السيطرة.

ووفق خبراء في مجال الفلك، فإن الفيديو صوّر سقوط نيزك من الفضاء، كان مصحوبا بانفجار.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن عالم الفيزياء الفلكية في جامعة إيجة التركية، حسن علي دال، قوله: "عادة ما تحترق النيازك في الغلاف الجوي العلوي. ما تم تصويره يجب نسخة للظاهرة المعروفة باسم الشهاب بين الناس، وغالبا ما يتم رصدها خلال فترات هطول الأمطار النيزكية".

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8281

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager