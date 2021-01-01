تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لانفجار ناجم عن سقوط جسم من الفضاء في تركيا.
وأظهر الفيديو سقوط ما يشبه النيزك من السماء، وتسببه بانفجار ضخم.
وأثار الفيديو تساؤلات حول طبيعة الجسم الهابط من السماء فوق مدينة إزمير، حيث اعتقد كثيرون أنه بقايا قمر اصطناعي، بينما ذهب آخرون إلى فرضية كونه جسما فضائيا خارجا عن السيطرة.
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التعليقات على جسم غامض فوق تركيا يحيّر رواد مواقع التواصل
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