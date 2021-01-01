كيف تكوّن كوكب الأرض منذ نحو 4.5 مليار سنة؟ سؤال قد يصعب على الكثيرين تصور إجابته، إلا أن فيديو جديد مدته 4 دقائق، قدم تصورا للتغيرات التي طرأت على كوكبا حتى يومنا هذا.
وقام عالم الكمبيوتر ديفيد روبرتس، بإنتاج فيديو يقدم قصة تطور كوكب الأرض، حيث حصر التغيرات التي حدثت على مدار مليارات السنين، في 4 دقائق.
وتبدأ الحكاية الملحمية بكوكب أولي شديد الحرارة ومليء بالفوهات، لا يزال يتشكل، ثم ينتقل الفيديو إلى عرض مسطح للأرض، مما يُظهر أن الصفائح التكتونية بدأت في التكون، منذ ما يقرب من 3 مليارات سنة.
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