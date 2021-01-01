

مستخدمو آبل يعانون من مشكلة خطيرة في لاب توب M1 MacBook مستخدمو آبل يعانون من مشكلة خطيرة في لاب توب M1 MacBook

كشفت تقارير أن جهاز اللاب توب M1 MacBook الذي أطلقته شركة آبل الأمريكية مؤخرا، يعاني من مشكلة كبيرة في الشاشة تظهر على شكل تشققات، الأمر الذي سبب ازعاجا كبيرا للمستخدمين.



وبحسب موقع 9to5Mac فإن هناك عدد كبير من مستخدمي جهاز اللاب توب M1 MacBook اشتكوا من أنهم واجهوا مشكلة تشققات الشاشة أثناء استخدامهم الجهاز بدون وجود مشكلات حقيقية قد تسبب في حدوث هذه المشكلة.



وعبر المستخدمون عن غضبهم عندما ذهبوا إلى مراكز التصليح الخاصة بشركة آبل واضطروا إلى دفع مبالغ كبيرة وصلت إلى 570 جنيهًا إسترلينيًا في حين أنهم أم يتسببوا في إفساد الجهاز .

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وقال أحد المستخدمين على موقع ريديت: "اشتريت جهاز لاب توب MacBook Air M1 منذ 6 أشهر وتصدعت الشاشة دون سبب واضح، وتركت الجهاز وفي اليوم التالي فتحته، وكانت الشاشة تحتوي على شقين صغيرين على اليمين مما أضر بوظيفة الشاشة، واتصلت بمركز آبل المعتمد وأخبرني أن ضمان آبل لن يغطيه" .كما اشتكي مستخدم آخر: “لدي M1 Macbook Pro اشتريته في مارس الماضي، وأمس فتحته لاكتشاف شقوق في الشاشة، واتصلت بشركة آبل واضطررت إلى دفع 570 جنيهًا إسترلينيًا مقدمًا من أجل إصلاحها، وأخبرتهم أنني لم أفعل شيئًا لإتلاف الشاشة، لكن ردهم كان أن التقنيين سيقررون ما إذا كنت قد أتلفها وسأخسر أموالي في هذه الحالة”.ولم ترد شركة آبل على طلب تعليق من الموقع حتى الآن، ولكن الشركة في بعض الحالات، قامت بإصلاح أو استبدال الأجهزة مجانًا، بينما تم تحصيل رسوم تصليح من معظم المستخدمين الآخرين.