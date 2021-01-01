تعرف علي سبب أعتذار رمضان صبحي للاعبين والجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي



رمضان صبحي رمضان صبحي

وجه رمضان صبحي عدد من الرسائل الهامة عقب هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب البرازيل وتوديع الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وتحدث صبحي عقب المباراة مباشرة في اجتماعه بلاعبي المنتخب والجهاز الفني قائلاََ:« أريد أن أوجه الشكر للاعبين وللكابتن شوقي غريب وجهازه الفني في اليوم الأخير لي مع المنتخب الأولمبي، لقد قدمنا كل ما لدينا وكنا نتمنى الصعود ولكن هذا لم يحدث بعد مباراة صعبة جدًا أمام منتخب قوي مثل البرازيل.



وأضاف جناح بيراميدز : تمنيت أن يستمر هذا المنتخب لمدة عامين أو ثلاثة لقد قدمتم كل شيء لنا ونحن نحبكم ونحترمكم وأتمنى ألا يكون أي لاعب أو عضو في الجهاز الفني أو طبي غاضب مني إذا قولت أي كلمة قد تزعج أحد، سنكون معًا في المنتخب الأول بإذن الله.

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وواصل صبحي: ما زالت أمامنا فرصة لفعل شيء كبير في البطولات المستقبلية والصعود لكأس العالم قطر 2022، أريد أو أوجه الشكر لكل من تواجد في منتخب مصر الأولمبي خلال السنوات الثلاث الماضية الذي أعتبرها أفضل سنوات حياتي مع هذا الجيل الرائع.واختتم قائد منتخب مصر الأولمبي تصريحاته قائلًا: كنا عائلة واحدة منذ البداية حتى النهاية، أريد أن أشكر اللاعبين الكبار الذين تواجدوا معنا وساعدونا كثيرًا للوصول إلى هنا وأتمنى أن يكون التوفيق معنا مستقبلًا.وودع منتخب مصر الأولمبي، دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، عقب الخسارة أمام نظيره البرازيل، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب سايتاما، ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم، وأحرز هدف منتخب السامبا ماتيوس كونيا في الدقيقة 37.