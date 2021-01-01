تعرف علي سبب أعتذار رمضان صبحي للاعبين والجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي

وجه رمضان صبحي عدد من الرسائل الهامة عقب هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب البرازيل وتوديع الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتحدث صبحي عقب المباراة مباشرة في اجتماعه بلاعبي المنتخب والجهاز الفني قائلاََ:« أريد أن أوجه الشكر للاعبين وللكابتن شوقي غريب وجهازه الفني في اليوم الأخير لي مع المنتخب الأولمبي، لقد قدمنا كل ما لدينا وكنا نتمنى الصعود ولكن هذا لم يحدث بعد مباراة صعبة جدًا أمام منتخب قوي مثل البرازيل.
وأضاف جناح بيراميدز : تمنيت أن يستمر هذا المنتخب لمدة عامين أو ثلاثة لقد قدمتم كل شيء لنا ونحن نحبكم ونحترمكم وأتمنى ألا يكون أي لاعب أو عضو في الجهاز الفني أو طبي غاضب مني إذا قولت أي كلمة قد تزعج أحد، سنكون معًا في المنتخب الأول بإذن الله.
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