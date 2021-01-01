

هل تستنزف ميزة الوضع الليلي طاقة بطارية هاتفك؟ هل تستنزف ميزة الوضع الليلي طاقة بطارية هاتفك؟

كشفت دراسة جديدة أن ميزة الوضع الليلي DARK MODE، بهاتفك لن تحدث فرقا كبيرا في عمر البطارية، إذ تم الترويج لهذه الخاصية على أنها تعمل على توفير عمر البطارية للهواتف الأحدث ذات شاشات OLED حيث يطفئ الوضع المظلم كم هائل من البكسلات فيها، ما يسمح باستهلاك طاقة أقل من وحدات البكسل ذات الألوان الفاتحة.



وبحسب ما ذكره موقع "futurity"، أظهرت الدراسة الجديدة أن الوضع الليلي، قد لا يحدث فرقا كبيرا في المدة التي قد تستغرقها الميزة من طاقة البطارية، فإن هذا لا يعني أن الميزة لا يمكن أن تكون مفيدة.



ويقول أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة بوردو ، Charlie Hu: إنه عندما بدأت شركات التكنولوجيا بتطوير الوضع المظلم، لم يكن لديها الأدوات اللازمة حتى الآن لقياس قوة سحب طاقة البطارية بواسطة وحدات البكسل المعدلة بدقة"، مضيفا: "ولكننا الآن قادرون على منح المطورين الأدوات التي يحتاجونها لمنح المستخدمين المزيد من التطبيقات الموفرة للطاقة".

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واستنادًا إلى النتائج التي توصلوا إليها باستخدام هذه الأدوات التي قاموا بتطويرها، أوضح الباحثون حقيقة تأثيرات الوضع الداكن على عمر البطارية، ويوصون بطريقة يمكن للمستخدمين الاستفادة منها بالفعل بشكل أفضل من توفير الطاقة للميزة.وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة، بعد إجراء بحثا على ستة من أكثر تطبيقات الهواتف الذكية تحميلا على متجر بلاي، من بينها خرائط جوجل، وأخبار Google، و Google Phone، وتقويم Google، و YouTube، والآلة الحاسبة.وحلل الباحثون كيف يؤثر الوضع المظلم على 60 ثانية من النشاط داخل كل من هذه التطبيقات على هواتف Pixel 2 و Moto Z3 و Pixel 4 و Pixel 5.الوضع المظلم يحدث فرقا ملحوظا في عمر البطاريةنظرا لأن شاشات OLED، لا تحتوي على إضاءة خلفية مثل شاشات LCD، فإن الشاشة تستهلك قدرا أقل من الطاقة عند عرض وحدات البكسل ذات الألوان الداكنة، ولكن سطوع هذا النوع من الشاشات يحدد إلى حد كبير مقدار توفير الوضع المظلم لعمر البطارية.ويستخدم العديد من الأشخاص إعداد السطوع التلقائي الافتراضي لهواتفهم، والذي يميل إلى الحفاظ على مستويات السطوع حوالي من 30٪ إلى 40٪ ، معظم الوقت عندما يكونون داخل المنزل، ونسبة سطوع من 30٪ إلى 50٪ ، وجد الباحثون أن التبديل من وضع الإضاءة إلى الوضع المظلم يوفر فقط من 3٪ إلى 9٪ من الطاقة في المتوسط ​​للعديد من الهواتف الذكية الحديثة.ولكن كلما زاد السطوع عند التبديل من وضع الإضاءة إلى الوضع الليلي، زاد توفير الطاقة.ويعد أيضا من أكبر العوامل استنزافا لطاقة البطارية، وخيار التبديل من الوضع الفاتح إلى الوضع المظلم في يوم مشمس، إذا تم ضبط هاتفك على ضبط مستويات السطوع تلقائيا، فمن المحتمل أن تكون الشاشة ساطعة عندما تستخدم الهاتف بالخارج ، مما يؤدي إلى استنزاف عمر البطارية بسرعة أكبر.هاتفك لا يقيس استخدام البطارية بدقة من خلال التطبيقيأتي كل من هواتف أندرويد وآيفون، بطريقة مخصصة للنظر في مقدار طاقة البطارية التي يستهلكها كل تطبيق فردي على حد سواء، حيث يمكنك الوصول إلى هذه الميزة في تطبيق الإعدادات الخاص بكل هاتف.وكما يمكن أن تمنحك الميزة فكرة تقريبية عن أكثر التطبيقات التي تستهلك الكثير من الطاقة، ولكن وجد الباحث أن ميزة “البطارية” الحالية في هواتف أندرويد تتجاهل المحتوى الموجود على الشاشة، مما يعني أنها لا تأخذ في الاعتبار تأثير الوضع المظلم على استهلاك الطاقة .