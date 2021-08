نصائح لإسترجاع هاتفك عند سرقته ..لحاملي آيفون نصائح لإسترجاع هاتفك عند سرقته ..لحاملي آيفون

تزود شركة آبل هواتف آيفون الذكية، بمجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة التي تساعدك على تحسين تجربة استخدامك للهواتف المحمولة، ولذلك تاتي أجهزة الشركة الأمريكية بتكلفة باهظة جدا، ولكن ماذا يجب عليك فعله في حالة سرقة هاتفك الآيفون؟



يتميز هاتف آيفون من بينها بعض خصائص الحماية الفريدة، التي تحمي بيانات مستخدميه من مخاطر التجسس، وأضافت عملاقة التقنية الأمريكية، وظيفة جديدة مطورة تساعد المستخدمين على استعادة الهاتف المسروق.



تساعدك خاصية "FIND MY"، على استرجاع هاتف آيفون في حالة فقدانه أو سرقته، حتى إذا كان جهازك غير متصلا بالإنترنت أو مغلقا، ولكن يجب عليك أولا تمكين إعدادات تطبيق Find My، ليساعدك بسهولة على استعادة هاتفك في حال سرقته.

وعند استخدام تطبيق Find My لتحديد موقع آيفون المفقود سترى خيارًا يسمى وضع علامة كمفقود، وعند تفعيل هذا الخيار تعمل على قفل هاتفك عن بعد وعرض رسالة خاصة برقم هاتف يمكن الوصول إليك من خلاله.طرق استعادة هاتف آيفون المسروقأولا: استعادة هاتف آيفون المسروق باستخدام الحاسب:يمكنك استخدام متصفح الويب في حاسبك للعثور على هاتف آيفون المسروق، وذلك من خلال:1. اذهب إلى موقع iCloud عبر متصفح الويب في حاسبك.2. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.3. اضغط على أيقونة العثور على هاتف آيفون.4. حدد خيار كل الأجهزة في الجزء العلوي ومن ثم اختر هاتف آيفون المفقود.5. تظهر لك خريطة تبين موقع الهاتف المفقود.ثانيا: استرجاع هاتف آيفون المفقود باستخدام هاتف آيفون آخر:يمكن لأصدقائك وعائلتك مساعدتك في العثور على هاتف آيفون المفقود، من خلال السماح لك بتسجيل الدخول إلى هاتفك عبر أجهزتهم، ولأجل ذلك اتبع الخطوات التالية:1. افتح تطبيق Find My في جهاز آيفون الخاص بصديقك.2. حدد علامة التبويب أنا، ثم اضغط على خيار مساعدة صديق.3. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف iCloud، وكلمة المرور الخاصين بك.4. إذا طلب منك تسجيل الدخول باستخدام Touch أو Face ID، حدد استخدام معرف آبل مختلف.5. عند مطالبتك بحفظ كلمة مرورك حدد خيار ليس الآن.6. للعثور على جهاز آيفون المفقود، انقر عليه في قائمة الأجهزة التي تظهر أسفل الشاشة.7. ستعرض الشاشة دائرة حول المنطقة التي يوجد بها جهاز آيفون الخاص بك، وسيتم تكبيرها إذا لزم الأمر.8. سترى الآن عدة أزرار أسفل الخريطة، قم بتشغيل الصوت عندما تقترب من جهاز آيفون المفقود، قد تسمع النغمة التي يتم تشغيلها لمساعدتك في العثور عليه.9. سيضع آيفون في وضع Lost Mode للمساعدة في الحفاظ على أمان بياناتك، استخدم الخريطة لتحديد موقع جهازك إذا كان قريبًا.10. عند الانتهاء، اضغط على اسمك في الجزء العلوي الأيمن من هاتف آيفون في تطبيق Find My. ومن ثم اضغط على خيار تسجيل الخروج.ثالثا: استعادة هاتف آيفون المسروق باستخدام جهاز آيباد:1. افتح تطبيق Find My عبر جهاز آيباد، ثم اضغط على علامة تبويب الأجهزة.2. ستظهر خريطة تعرض أجهزتك المفعلة مع حساب Find My الذي تم تمكينه.3. حدد هاتف آيفون المفقود في قائمة الأجهزة.4.إذا تم إيقاف تشغيل جهاز آيفون الخاص بك، سيظهر على الخريطة والشريط الجانبي كجهاز iPhone بشاشة فارغة.5. إذا تم تشغيل جهاز آيفون الخاص بك، فسيظهر مع شاشة رئيسية نشطة (ملونة).6. انقر على خيار الاتجاهات للحصول على الموقع العام (المنطقة) للهاتف عند فقدانه في حالة نفاذ بطاريته.7. إذا كان الهاتف غير متصل بالإنترنت، يمكنك ايضا تبديل الزر الذي بجوار خيار إعلامي إذا وجد الهاتف Notify When Found، لإرسال إشعارات وتحديث موقع الهاتف إلى جهاز آيباد في المرة التالية التي يتم فيها تشغيله.