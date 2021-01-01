

هواوي تعتمد شاحنا جديدا بقدرة 100 وات هواوي تعتمد شاحنا جديدا بقدرة 100 وات

حصلت شركة هواوي Huawei، على شهادة اعتماد جديدة لـ شاحن سريع جديد بقدرة 100 وات، والذي تم رصده ضمن قاعدة بيانات الهيئة التنظيمية الصينية 3C، يحمل رقم الطراز (HW-200500C00).



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ذكرت التقارير إلى أن اعتماد هواواي لـ شاحن سريع جديد بقدرة 100 وات، يشير إلى قرب إطلاق هاتفا ذكيا يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات.



وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت هواوي عن سلسلة هواتف P50 الرائدة، حيث يدعم كلا الإصدارين Huawei P50 و P50 Pro، تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويدعم الإصدار المتميز تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

قد يعجبك أيضا...

ويشار إلى أن العلامة الفرعية السابقة لهواوي، هونر قد كشفت مؤخرا عن هاتف Honor 50 Pro، والذي يقدم دعما لتقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات.سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei P50 Proيأتي هاتف Huawei P50 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة 1225 × 2700 بكسل، ومزودة بتقنية HDR، و تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية.جاء هاتف هواوي Huawei P50 Pro، بإعدادات كاميرا مميزة بتصميم شركة لايكا Leica الألمانية، بكاميرا رئيسية مع مستشعر 50 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، متصلة بكاميرا بدقة 40 ميجابكسل بالأبيض والأسود، مع عدسة بقياس 26 ملليمتر، متصلة بكاميرا ذات زاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل مع عدسة 13 ملليمتر، تدعم الكاميرات أيضا الضبط التلقائي للصورة بالليزر، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 13 ميجابكسل.يعمل هاتف Huawei P50 Pro، بمعالجين مختلفين أحدهما معالج Kirin 9000، والثاني مع معالج كوالكوم Snapdragon 888، يدعم كلا الإصدارين اتصال شبكات الجيل الرابع 4G فقط، ويعمل الهاتف بنظام تشغيلها الجديد HarmonyOS 2.0.ويتوفر إصدار Huawei P50 Pro، بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 1256 أو 512 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع NM لما يصل إلى سعة 256 جيجابايت إضافية، ويحتوي الطراز الأعلى المواصفات على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين.ويحتوي هاتف هواوي Huawei P50 Pro، على بطارية بقوة 4360 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات سلكيا، ولاسلكيا بقدرة 50 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C.ويتوفر هاتف Huawei P50 Pro، مقابل سعر يبدأ من 930 دولار (أي ما يعادل 14 آلاف و500 جنيه مصري).