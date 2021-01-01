وافقت منصة "زووم" على دفع 86 مليون دولار (61.9 مليون جنيه إسترليني) لتسوية دعوى جماعية تتعلق بالخصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الدعوى -وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الإثنين- إن منصة زووم Zoom غزت خصوصية ملايين المستخدمين من خلال مشاركة البيانات الشخصية مع فيسبوك وجوجل ولينكد إن.
كما اتهمت الدعوى منصة زووم بالتضليل في أنها توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف وفشلها في منع المتسللين من جلسات "Zoombombing".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "زووم" توافق على تسوية بـ 86 مليون دولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق