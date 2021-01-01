

"زووم" توافق على تسوية بـ 86 مليون دولار "زووم" توافق على تسوية بـ 86 مليون دولار

وافقت منصة "زووم" على دفع 86 مليون دولار (61.9 مليون جنيه إسترليني) لتسوية دعوى جماعية تتعلق بالخصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت الدعوى -وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الإثنين- إن منصة زووم Zoom غزت خصوصية ملايين المستخدمين من خلال مشاركة البيانات الشخصية مع فيسبوك وجوجل ولينكد إن.



كما اتهمت الدعوى منصة زووم بالتضليل في أنها توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف وفشلها في منع المتسللين من جلسات "Zoombombing".

قد يعجبك أيضا...

ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات لكنها وافقت على تعزيز ممارساتها الأمنية.وقال متحدث باسم زووم: "خصوصية وأمن مستخدمينا من أهم الأولويات، ونحن نتعامل بجدية مع ثقة مستخدمينا فينا.. "نحن فخورون بالتطورات التي حققناها في منصتنا، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار مع الخصوصية والأمان في المقدمة".