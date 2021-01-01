تسريبات تكشف سعر سماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكية القادمة من سامسونج
كشفت تسريبات سعر سماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكية من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمقرر إصدارها في حدث Unpacked الذي سينعقد فى 11 أغسطس القادم، حيث تصدر السماعات بعدد من الخيارات اللونية الكثيرة وتصميم متميز .
وبحسب موقع GSMArena فإن سعر سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 اللاسلكية سيبلغ حوالي 172 يورو أى ما يعادل حوالي 3200 جنيه مصرى .
ويقترب سعر سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 من سعر سابقتها Galaxy Buds Pro حيث توفرت السماعات بسعر حوالى 200 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3140 جنيها مصريا.
وستأتي سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 من سامسونج بعدد من الميزات منها إلغاء وضع الضوضاء النشط مع خاصية الصوت المحيط و المكاني، مع إمكانية قراءة الإشعارات بصوت عالٍ أو معادل لصوت الهاتف.
وستحتوى سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 اللاسلكية القادمة ببطارية كبيرة تبلغ حوالي 500 مللى أمبير فى الساعة، وهى أكبر من سعة بطارية سماعات Galaxy Buds Pro وكذلك Galaxy Buds Live التى جاءتا بسعتى 472 و 120 مللى أمبير.
وستصدر سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 اللاسلكية بتقنية صوت AKG-tune وستدعم بلوتوث Bluetooth 5.1، ومنفذ شحن من نوع USB-C، بالإضافة إلى تقييم مقاومة الماء والصدأ IPX2.
وستتوفر سماعات سامسونج Galaxy Buds 2 بعدد كبير من الخيارات اللونية والذي يعتبر الأكبر منذ إطلاق الشركة لسماعاتها Galaxy Buds وهي الأبيض والأخضر والأرجواني مع الأسود والأصفر والرمادى مع احتمالية ظهور اللون الأخضر.
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