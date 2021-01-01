

تعاون جديد بين وكالة الفضاء المصرية والمعهد العالي الكندي ضمن مبادرة "كويكب مصر" تعاون جديد بين وكالة الفضاء المصرية والمعهد العالي الكندي ضمن مبادرة "كويكب مصر"

استقبلت وكالة الفضاء المصرية طلاب كلية إعلام المعهد العالي الكندي للتكنولوجيا والإعلام الحديث ضمن فعاليات مبادرة «كويكب مصر» التي أطلقتها الوكالة في مايو الماضي بالتعاون مع الجامعات المصرية لنشر الوعي بأهمية تكنولوجيا الفضاء وترسيخ مفهوم دور الدولة في تنمية قدرات الشباب وخاصة طلاب كليات إعلام ليكونوا وسائل اتصال مباشر مع المجتمع المحيط بيهم والمشاركة مع الجمهور.



وقام طلاب المعهد العالي الكندي بزيارة وكالة الفضاء المصرية تحت إشراف الدكتورة أمال الغزاوي عميد كلية الإعلام بالمعهد، تلبية لدعوة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بمشاركة طلاب الإعلام إيمانًا من الوكالة بمبدأ التعاون المثمر بين الوكالة وطلاب الجامعات، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الوطنية المصرية.



واستعرضت هيا علاء المسئولة عن المبادرة بوكالة الفضاء، أهمية نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري، وكذلك أهداف المبادرة والدور الفعال للطلاب في تحقيق أهدفها مع توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالمبادرة وحس الطلاب على المشاركة البناءة في كيفية نشر الثقافة والتوعية.