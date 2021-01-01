تقدم شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل الحصري للعلامة أودي في مصر، سيارتها أودي Q2 Sline الساحل الشمالي فى Galambou – Hacienda White وتدعو محبي اودي لمن يحب رؤيتها لتجربة قيادتها والتعرف على رفاهية القيادة الخاصة بتلك السيارة الفريدة.
و تأتي أودي Q2 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة قدرها 150 حصان، و عزم دوران 200 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي S TRONIC مكون من 8 سرعات ، كما تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 10.3 ثانية، على عكس النسخة السابقة و التي زودت بمحرك من 3 اسطوانات و بسعة 1000 سي سي، و الذي كان ينتج قوة 115 حصان.
تحتوي السيارة على حزمة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و خاصية الثبات الالكتروني، و برنامج متابعة ضغط الإطارات.
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التعليقات على خد لك لفة بأودي في الساحل الشمالي!
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