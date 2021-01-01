

خد لك لفة بأودي في الساحل الشمالي! خد لك لفة بأودي في الساحل الشمالي!

تقدم شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل الحصري للعلامة أودي في مصر، سيارتها أودي Q2 Sline الساحل الشمالي فى Galambou – Hacienda White وتدعو محبي اودي لمن يحب رؤيتها لتجربة قيادتها والتعرف على رفاهية القيادة الخاصة بتلك السيارة الفريدة.



و تأتي أودي Q2 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة قدرها 150 حصان، و عزم دوران 200 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي S TRONIC مكون من 8 سرعات ، كما تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 10.3 ثانية، على عكس النسخة السابقة و التي زودت بمحرك من 3 اسطوانات و بسعة 1000 سي سي، و الذي كان ينتج قوة 115 حصان.



تحتوي السيارة على حزمة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و خاصية الثبات الالكتروني، و برنامج متابعة ضغط الإطارات.

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كما تضم مستشعرات للركن و خاصية Aid Plus، و قفل لمقاعد الأطفال، و منبه لربط الاحزمة، و مثبت سرعة، و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و مرايات كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و مقود حركة متعدد المهام، و خاصية مانع السرقات.أسعار أودي Q2الفئة الأولى موديل 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 530 ألف جنيه.الفئة الثانية S LINE موديل 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 620 ألف جنيه.