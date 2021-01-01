تعتبر السيارة S-Guard من مرسيدس النسخة المدرعة من الفئة S، وهي تتمتع بنفس فخامتها التي اعتدناها، بالإضافة إلى العديد من مظاهر التحصين والحماية. ومؤخرًا كشفت مرسيدس عن موديل 2022 من السيارة التي تصلح رفيقًا مثاليًا للسياسيين ورجال الأعمال.
تم تصميم السيارة السيدان الفخمة للحصول على شهادة VPAM VR10، وهي أعلى مستوى في ما يتعلق بالحماية الباليستية لسيارة مدنية، ما يعني أنها يمكنها تحمل الطلقات النارية والانفجارات، وقد قام مهندسو مرسيدس بتجديد الهيكل بالكامل لتقديم مقاومة أكبر مقارنةً بطراز Guard السابق.
يبلغ سُمك نوافذ السيارة 10 سم، وهي تسير على إطارات Michelin PAX run-flat التي يمكن السير عليها لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا بعد ثقبها، وهو ما يمنح السيارة ميزة إضافية في ما يتعلق بالأمان.
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التعليقات على مرسيدس تكشف عن الإصدار المدرع من الفئة S
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