

مرسيدس تكشف عن الإصدار المدرع من الفئة S مرسيدس تكشف عن الإصدار المدرع من الفئة S

تعتبر السيارة S-Guard من مرسيدس النسخة المدرعة من الفئة S، وهي تتمتع بنفس فخامتها التي اعتدناها، بالإضافة إلى العديد من مظاهر التحصين والحماية. ومؤخرًا كشفت مرسيدس عن موديل 2022 من السيارة التي تصلح رفيقًا مثاليًا للسياسيين ورجال الأعمال.



تم تصميم السيارة السيدان الفخمة للحصول على شهادة VPAM VR10، وهي أعلى مستوى في ما يتعلق بالحماية الباليستية لسيارة مدنية، ما يعني أنها يمكنها تحمل الطلقات النارية والانفجارات، وقد قام مهندسو مرسيدس بتجديد الهيكل بالكامل لتقديم مقاومة أكبر مقارنةً بطراز Guard السابق.



يبلغ سُمك نوافذ السيارة 10 سم، وهي تسير على إطارات Michelin PAX run-flat التي يمكن السير عليها لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا بعد ثقبها، وهو ما يمنح السيارة ميزة إضافية في ما يتعلق بالأمان.

تشمل التغييرات الأخرى مقارنةً بالفئة S القياسية النوافذ الهيدروليكية، ما يعني أنها ستستمر في العمل حتى بعد فشل الأجهزة الإلكترونية الموجودة في المقصورة في أعقاب أي هجوم.تعمل السيارة بمحرك V12 مزدوج التربو سعة 6 لترات قادر على توليد قوة 604 أحصنة و830 نيوتن متر من عزم الدوران، وقد تم تحديد السرعة القصوى للسيارة عند 190 كم/ س.يبدأ سعر الفئة S المدرعة من 650 ألف دولار تقريبًا، وتأتي مع أربعة أو خمسة مقاعد، مع خزان أكسجين مدمج يتم استعماله في حالة الهجوم على السيارة بقنابل الدخان، ويستغرق الأمر 51 يومًا حتى يتم الانتهاء من صنع سيارة S680 Guard واحدة.



