

بنتلي تكشف عن نسختها الفاخرة فلاينج سبور هايبرد بنتلي تكشف عن نسختها الفاخرة فلاينج سبور هايبرد

استطاعت شركة بنتلي الانجليزية أن تكتسب شهرة واسعة وسط محبي عالم السيارات و خاصة جمهور الاثرياء و المشاهير، لما تحمله من تقنيات قوية، بل اعتمدت على عنصر الفخامة ليكن ركيزة اساسية في معظم الطرازات، إلى جانب الاطلالة الخارجية و التصميم الهيكيلي الخاص بكل موديل من اصداراتها، و تعد بنتلي هي احد الازرع القوية ضمن مجموعة فولكس فاجن الالمانية و التي انضمت إليها في عام 1998.



بنتلي فلاينج سبور هايبرد





كشفت شركة بنتلي عن نيتها لانضمام نسخة جديدة إلى اسطولها العريق، و التي جاءت باسم أوديسي، وهي سلسة قوية ضمن نخبة فلاينج سبور هايبرد، و التي تعمل بتكنولوجيا الدفع الهجينة، حيث تقدم السيارة باطلالة قوية تنتمي إلى فئة السيدان الفاخر، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية أنيقة ذات تصميم هندسي فريد و متعدد الأضلاع، مع منظومة متكاملة للشبكات الهوائية الامامية، و التي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

إلى جانب مصابيح بنتلي المعهودة و التي تأتي باطلالة مزدوجة، مع عدة لمسات خارجية مثل منظومة العادم الرباعية، و المصابيح الخلفية التي تعمل عبر تقنية LEDLIGHT، بينما تضم من الداخل مقصورة غاية في الفخامة، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة تتوسط الناحية الخلفية من قمرة القيادة، إلى جانب مقاعد من الجلد الفاخر، مع زخارف داخلية تضيف العديد من الملامح الجمالية.و تأتي النسخة الجديدة عبر محرك هجين سداسي الاسطوانات طراز V6، بسعة 2900 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 536 حصان، و عزم دوران يبلغ 553 لفة/قدم، مع سرعة قصوى تصل إلى 177 ميل، مع محرك كهربائي يغطي مدى يصل إلى 25 ميل، و بهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تبلغ 4.1 ثانية فقط.







