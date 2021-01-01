استطاعت شركة بنتلي الانجليزية أن تكتسب شهرة واسعة وسط محبي عالم السيارات و خاصة جمهور الاثرياء و المشاهير، لما تحمله من تقنيات قوية، بل اعتمدت على عنصر الفخامة ليكن ركيزة اساسية في معظم الطرازات، إلى جانب الاطلالة الخارجية و التصميم الهيكيلي الخاص بكل موديل من اصداراتها، و تعد بنتلي هي احد الازرع القوية ضمن مجموعة فولكس فاجن الالمانية و التي انضمت إليها في عام 1998.
بنتلي فلاينج سبور هايبرد
كشفت شركة بنتلي عن نيتها لانضمام نسخة جديدة إلى اسطولها العريق، و التي جاءت باسم أوديسي، وهي سلسة قوية ضمن نخبة فلاينج سبور هايبرد، و التي تعمل بتكنولوجيا الدفع الهجينة، حيث تقدم السيارة باطلالة قوية تنتمي إلى فئة السيدان الفاخر، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية أنيقة ذات تصميم هندسي فريد و متعدد الأضلاع، مع منظومة متكاملة للشبكات الهوائية الامامية، و التي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.
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التعليقات على بنتلي تكشف عن نسختها الفاخرة فلاينج سبور هايبرد
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