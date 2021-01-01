

ميتسوبيشي تكشف نسخة هجينة من OUTLANDER موديل 2022 ميتسوبيشي تكشف نسخة هجينة من OUTLANDER موديل 2022

تواصل شركة ميتسوبيشي اليابانية تألقها داخل أسواق السيارات العالمية، وتقدم العديد من الطرازات القوية التي تختلف من موديل إلى آخر، وبين هذه الإصدارات المطروحة، تأتي السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، " ميتسوبيشي OUTLANDER" بإطلالة جديدة داخل السوق العالمي تعمل بتقنيات هجينة.



مواصفات السيارة ميتسوبيشي OUTLANDER الهجينة





تعمل النسخة العالمية من ميتسوبيشي OUTLANDER بمحرك هجين يعتمد على منظومة PLUG-IN، بينما يتسمد اوامر الانطلاق عبر محرك بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من طراز CVT، تنقل السرعة إلى منظومة العجلات الامامية، أو عبر تقنية الدفع الكلي بحسب الخيار المقدم.

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وتظهر السيارة ميتسوبيشي OUTLANDER بمصابيح لأمامية حادة و اكثر نحافة، مع شبكات متعددة المقاطع الهوائية اسفل غطاء المحرك، مع منظومة اخرى للشبكات الهوائية و التي تتوسط الصادم الامامي، بالاضافة إلى مصابيح كبيرة على جانبي المقدمة، كما جاءت ايضا بأقطاب ثنائية ناحية السقف، ومفهوم رباعي الأبواب، وإطلالة كبيرة تعكس تصميم المقصورة الداخلية التي تتسم بالرحابة، حيث تتمتع بقاعدة عجلات بطول 2.705 مم.تحتوي ميتسوبيشي OUTLANDER على العديد من وسائل الامن والسلامة مثل وسائد الحماية الهوائية، وأنظمة الفرامل المتطورة، وبرنامج النقاط العمياء، والتحذير عند مغادرة المسار، مع مستشعرات حركة تساعد قائد المركبة على تحديات الطريق المختلفة، إضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التصطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، تعمل على عرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة.