

نصائح هامة لقائدي السيارات في الأجواء الحارة نصائح هامة لقائدي السيارات في الأجواء الحارة

من الممكن أن يتعرض قائدو السيارات إلى العديد من التحديات على الطريق، سواء كانت أثناء السير أو التوقف، و تتشكل أبعاد هذه التحديات حول العديد من النقط مثل طريقة القيادة، أو صيانة وسلامة السيارة، أو اخطاء الغير من معنا على الطريق، ولكن هناك عامل مهم أيضًا يؤثر بشدة على قائدي السيارات و هو "الطقس".



يحمل فصل الشتاء الكثير من العوامل الجوية التي تؤثر على السيارة و قائدي المركبات، مثل مشكلات الرؤية و الشبورة الجوية، و تساقط الامطار، إلى جانب مشكلات الرياح و الاتربة و غيرها، بينما يأتي فصل الصيف بعوامل جوية مختلفة تمامًا و لكنها اكثر حدة على حالة السيارة و وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة و تعامد اشعة الشمس، و قد تتسبب هذه الامور في الكثير من المشكلات والاضرار، التي تتعلق بالهيكل الخارجي للسيارة أو تنال من عزم قائد المركبة.



و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم النصائح لقائدي السيارت للتعامل مع هذه الظروف الجوية و ارتفاع درجات الحرارة.

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1 – يجب أن تكون عملية الاصطفاف بعيدة عن اشعة الشمس المباشرة، و يفضل استخدام غطاء حماية الزجاج للحد من وصل الحرارة داخل السيارة، بالإضافة إلى حماية الطلاء الخارجي من مشكلات تغيير اللون.2 – من الافضل أن نختار التوقيت المثالي قبل أن ننطلق إلى رحلتنا، و تجنب مواعيد الذروة و الازدحام المروري، و الاوقات التي تتعامد فيها أشعة الشمس بشكل مباشر.3 – لكي نحصل على مستوى عالي من التبريد، فقبل أن نقوم بتفعيل مكييف السيارة لابد ان نفتح جميع النوافذ أولًا، لكي نطرد الهواء الساخن و تجديد الهواء الداخلي بمقصورة القيادة، و بعد ذلك نقوم بغلق النوافذ مرة اخرى لنستمتع بهواء بارد في هذه الاجواء.4 – قم بحمل زجاجة مياه باردة داخل سيارتك حتى تتجنب حالات العطش و الجفاف، و استعادة الحيوية مرة اخرى، و في حالة التعرض للإجهاد قم باختيار نقطة امنه على الطريق للتوقف، أو داخل احد الاستراحات المخصصة، ثم مواصلة رحلتك من جديد.5 – يجب أن تهتم بالحالة العامة لمنظومة التبريد، و الكشف على الهيكل المعدني للردياتير، إلى جانب مروحة التبريد و اختبار تأدية عملها بشكل مثالي، بالإضافة إلى قياس مستوى المياه الواقع بالقربة البلاستيكية الجانبية.