واصلت أسعار الحديد المحلية، حالة الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات الاثنين 2 أغسطس 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 14 ألف جنيه.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أحدث أسعار الجملة للحديد، المتداولة في السوق المصرية، خلال السطور التالية:-
سجل سعر حديد المصريين، 14 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 14 ألفًا و600 جنيه، وحديد العتال 14 الفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 14 ألفًا و300 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 14 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 14 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 14 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 14 ألفًا و300 جنيه.
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التعليقات على أسعار الحديد المحلية بالأسواق الاثنين 2 أغسطس
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