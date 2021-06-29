بورصة أبوظبي تختتم جلسة اليوم الأحد بارتفاع المؤشر العام

اختتمت بورصة أبوظبي تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.02% رابحًا 74.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7393.113 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام تعاملات اليوم الأحد 513.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 6464 صفقة.
وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 5.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.13%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%.
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