

بورصة أبوظبي تختتم جلسة اليوم الأحد بارتفاع المؤشر العام بورصة أبوظبي تختتم جلسة اليوم الأحد بارتفاع المؤشر العام

اختتمت بورصة أبوظبي تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.02% رابحًا 74.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7393.113 نقطة.



وبلغ حجم التداول بختام تعاملات اليوم الأحد 513.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 6464 صفقة.



وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها الاتصالات بنسبة 5.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.13%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%.

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وتراجعت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.