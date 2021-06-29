

تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

نشر بنك مصر تفاصيل جميع الشهادات والودائع وحسابات التوفير والفوائد أو العائد المستحق لها، من العملة المحلية «الجنيه» والعملات الأجنبية, المتوفرة في بنك مصر، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم 1 أغسطس 2021، وذلك على جميع الشهادات والحسابات الجديدة التي تصدر منذ ذلك التاريخ.



1- شهادات الإدخار بالعملة المحلية:



أولا-انواع شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصرى

1. شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

2. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنواتتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقطمدة الشهادة: 5 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياًيمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة3. شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنواتتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقطمدة الشهادة: 7 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتهامعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياًيمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة4. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهريتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقطمدة الشهادة: 3 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتهامعدل عائد متغير يصرف كل شهريمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادةيمكن الاقتراض بضمان الشهادة5. الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنويتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقطمدة الشهادة: 3 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتهامعدل عائد متغير يصرف كل 3 شهوريمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادةيمكن الاقتراض بضمان الشهادة6. شهادة امان المصريينتصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنةمدة الشهادة: 3 سنواتتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد اقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركةيصرف العائد في نهاية مدة الشهادةتمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياةإمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10،000 جمكل 500 جم تمثل فرصة للفوز في السحبلا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرىيمكن استراداد الشهادة في أي وقتثانياً- شهادات الادخار بالعملات الأجنبية :1. شهادة الثبات بالدولار الامريكى / اليوروتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريةمدة الشهادة: 3 سنوات / 5 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي / يورو ومضاعفاتهامعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 3 شهوريمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات2. شهادات الادخار ذات العائد المتغير بالدولار الأمريكي / اليورو / الجنيه الإسترلينيتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريةمدة الشهادة: 3 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار أمريكي / 500 يورو / 300 جنيه إسترليني ومضاعفات المبلغمعدل عائد متغير يصرف كل 6 شهوريمكن استرداد الشهادة في أي وقت وبكامل قيمتها3. شهادة الاختيار بالدولار الأمريكيتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريةمدة الشهادة: 3 سنوات / 5 سنواتالقيمة الاسمية للشهادة: 1000 دولار ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادةمعدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الإسمية في تاريخ الاستحقاقيمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة مدة 3 سنوات و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنوات4. شهادات بلادىخصائص الشهادةيضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الاجنبية المختلفة (دولار امريكى- يورو- دولار استرالى- جنيه استرلينى) إلى حساب العميل خارج مصر اذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.عدم تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصريتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الالكترونى الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى.شهادة بلادي بالدولار الامريكىتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارجمدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتهامعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهورلا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنةيمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنواتشهادة بلادي باليوروتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارجمدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 يورو ومضاعفاتهامعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهورلا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنةيمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنواتشهادة بلادى بالدولار الاسترالىتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارجمدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار استرالي ومضاعفاتهامعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهورلا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنةيمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنواتشهادة بلادى بالجنيه الاسترلينىتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارجمدة الشهادة: سنة / 3 سنوات / 5 سنواتالحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 جنيه استرليني ومضاعفاتهامعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف كل 6 شهورلا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها للشهادة مدة سنةيمكن استرداد قيمة الشهادة مدة 3 سنوات أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة و12 شهراً للشهادة مدة 5 سنواتثالثا: حسابات الودائعبالعملة المحلية:يقوم البنك بفتح حسابات ودائع لأجل ثابت وبإخطار سابق لمدة تتراوح ما بين 7 أيام وسبعة سنوات.يمكن استرداد الوديعة كلها في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق مع الحصول على عائد عن فترة الإيداع الفعلي وفقاً لمعدل الاسترداد الساري بالبنك.عند استحقاق الوديعة يتم قيد العائد بالحساب الجاري أو حساب التوفير أو تعليته على أصل الوديعة حسب رغبة العميل.يمكن الاقتراض بضمان الودائع وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.بالعملة الأجنبية:يقدم بنك مصر مجموعة من الودائع بالعملات الأجنبية ذات آجال مختلفة بما يتناسب ورغبات عملائه.يعلى العائد على الوديعة أو يتم إضافته لحساب العميل (جارى / توفير) بناء على رغبته.عند استرداد الوديعة قبل ميعاد الاستحقاق يصرف العائد عن فترة الإيداع الفعلي للوديعة.يمكن إنشاء ودائع للقصر أو الغير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبنكأسعار الفوائد أو عائد شهادات بنك مصر بالعملة المحلية والاجنبيةرابعا: حسابات التوفيريمكنك فتح الحساب بحد أدنى 1500 ​جنيه ​مصريمرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي)إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصرإتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاقإمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حسابكإمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخصاجراء كافة المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهوريةامكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحسابسهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7إمكانية اصدار كافة أنواع البطاقات الائتمانية بضمان حساب التوفيرإمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصماً من الحسابإمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناءاً على رغبتك​- أسعار الفائدة أو العائد على جميع شهادات الادخار والودائع وحسابات بنك مصر بالعملة المحلية والاجنبية والتي يبدأ تطبيقها اليوم 1 أغسطس 2021* تطبق الشروط والاحكام



