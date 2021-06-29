

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأثنين أسعار الذهب فى مصر اليوم الأثنين

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 2 اغسطس 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.





وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 907 جنيها



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأثنين نحو 832 جنيها

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 794 جنيهابينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 681 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 529 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأثنين نحو 454 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6352 جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 907.429 لف جنيهوسجل سعر الذهب عالميا نحو 28.221 الف جنيهللأوقيةأسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية