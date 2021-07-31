

مهمة في جزيرة نائية.. 400 مزارع يبحثون عن «بطة» للحصول على الكنز مهمة في جزيرة نائية.. 400 مزارع يبحثون عن «بطة» للحصول على الكنز

مع دخول فصل الصيف، يذهب العديد من الناس كعاداتهم إلى المصايف المختلفة للاستمتاع بالمياه وبجو المصيف الرطب، ولكن هؤلاء المزارعين غيروا هذه القاعدة ولجأوا إلى جزيرة نائية في خليج بريدافيوردور بأيسلندا خلال أيام الصيف.



لا يذهب المزارعون إلى هذه الجزيرة للتصيف، ولكن للحصول على كنز غالي الثمن، حيث يبحثون جميعهم عن أغلى ريش في العالم، وهو ريش بط العيدر القطبي، بحسب وكالة فرانس برس.



كل عام خلال الصيف، يبحث ويفتش الصيادون عن هذا الريش منذ أكثر من ألفي عام، حيث يصل عدد المزارعين إلى ما يقرب من 400 مزارع أيسلندي، يبحثون في جوف صخرة، أو في الرمال أو العشب الطويل للعثور على بضع حفنات من هذا الريش، ولونه رمادي.

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منذ مايو.. يبدأ في الظهوريبدأ هذا الريش في الظهور منذ شهر مايو، أي قبل بدايات فصل الصيف، وتتميز هذه المنطقة بالمناظر الخلابة الرائعة والكثافة السكانية المنخفضة.إرلا فريدريكسدوتير، رئيس شركة «كينج إيلدر»، إحدى أبرز وأهم الشركات المُصدرة لهذا الريش، تقول: «عندما يكون هناك بيض، لا نأخذ سوى جزء من الريش، وعندما يغادر طائر العيدر العش، نأخذ الريش كله».ويُصنع الريش غالي الثمن بواسطة نوع من الألياف الطبيعية، حيث يعد الأكثر دفئًا في العالم ويتميز بخفته وقدرته الشديدة على العزل الحراري، وتصنع منه «الألحفة» المختلفة، وبحسب فرانس برس، يبلغ سعر 800 جرام من هذا الريش، 640 ألف كرونة أيسلندية، أي ما يعادل 5175 دولارًا.المحصول العالمي لريش بط العيدر القطبي صل إلى 4 أطنان سنويًا، 3 أطنان منها تأتي من أيسلندا، تأتي في أوائل قائمة البلدان المُنتجة لهذا الريش، وتأتي كندا في المرتبة الثانية.وتوضح «إرلا» أن زبائن هذا الريش، التي تصفه بالمنتج الفاخر، غالبًا ما يكونون من محبي الطبيعة والمهتمين بالبيئة: «هو النوع الوحيد الذي يتم حصاده، بينما الأنواع الأخرى غالبا ما تكون منتجات ثانوية لصناعة المواد الغذائية».