هناك بعض الأبراج التي تعتبر تناول الأكل هواية لا غنى عنها، وهناك بعض الأشخاص الذي يفضلون تناول الأكل البيتي «المُعد بالمنزل»، وذلك لضمان جوده الطعام، وفي هذا الصدد نقدم أبرز ٣ أبراج تعشق تناول الأكل البيتي بحسب خبيرة الأبراج ندى عادل.
العذراء
من الأبراج التي تفضل تناول الطعام، ولكن برج العذراء «مهووس» بالنظافة، لذلك يأتي برج العذراء في مقدمة الأبراج التي تعشق الأكل البيتي لضمان جودة ونظافة الأكل.
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