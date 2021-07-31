

مصرع «يوتيوبر» بعد سقوطه من فوق منحدر جبلي..خلال تصويره مقطع فيديو مصرع «يوتيوبر» بعد سقوطه من فوق منحدر جبلي..خلال تصويره مقطع فيديو

أنهت مواقع التواصل الاجتماعي حياة شاب دنماركي في مقتبل العمر، وذلك إثر سقوطه بشكل بشكل مأساوي من منحدر جبلي.



وكان «اليوتيوبر» الدنماركي ألبرت ديرلوند، يصور فيديو جديد لمتابعيه على قناته على موقع «يوتيوب»، من منطقة جبال الألب الإيطالية، قبل أن يفقد توازنه ويسقط من فوق منحدر صخري ويلقى حتفه في الحال.



وقالت والدة «ألبرت» لشبكة الأخبار الدنماركية المحلية «TV2»، إن ابنها كان يصور مقطع فيديو لقناته من جبال الألب لكنه لقى حتفه هناك.

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وأضافت: «نحن في حزن كبير، لكني أود أن يعرف جمهوره ما حصل لابني. هو لم يعتزل اليوتيوب كما يدعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه توفى خلال تصوير فيديو لقناته على يوتيوب».وأفادت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام إيطالية، بأن اليوتيوبر الدنماركي الذي اشتهر بصنع مقاطع فيديو موسيقية ورسوم كوميدية، سقط من جبل «سيسيدا» في «فال جاردينا» من ارتفاع 656 قدمًا، ليلقى حتفه في الحال عن عمر ناهز 22 عامًا.وكان ألبرت ديرلوند، قد انضم إلى موقع «يوتيوب»، مطلع 2016، ولاقت المقاطع التي يقدمها رواجًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم،جدير بالذكر أن في عام 2018 لعب «ديرلوند» دور البطولة في فيلم كوميدي يدور حول محاولة طالب في المدرسة الثانوية أن يصبح نجما على YouTube في يوم واحد، وحصل الفيلم على العديد من الجوائز التقديرية حينها.