من هو «فارس حسونة» المصري الذي لعب باسم قطر في أولمبياد طوكيو



فارس حسونة فارس حسونة

أبدى المصري إبراهيم حسونة، والد البطل الأولمبي فارس حسونة، الذي يلعب تحت العلم القطري، سعادته الغامرة بالميدالية الذهبية التي حققها نجله في رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو.



وأضاف حسونة، اليوم الأحد، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم إعداد فارس للمنافسة منذ 5 سنوات، موضحا أنه تحدث مع الاتحاد القطري، عن أن نجله يستطيع الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.



وواصل: "كان هناك تعهد مني، بأن يتم إعداد فارس للحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو، وإذا لم يتمكن من تحقيقها، لم نكن لنعمل من أجل الأولمبياد المقبل".

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وتابع: "وافقت على لعب فارس باسم قطر، لأنه لم يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد رفع الأثقال المصري، كما أنه كان يتواجد معي من أجل دراسته، فوافقت على الفور على طلب الاتحاد القطري، وكنت أتولى تدريبه بشكل شخصي"."مجاملات"وأردف: "رحلت عن مصر بسبب عدم حاجة المسؤولين لي، حيث كانوا يعينون المدربين بالمجاملات وليس الكفاءة.. ولم يتم الاستعانة بي، رغم أنني أخرجت لمصر العديد من الأبطال".وأضاف حسونة الأب أنه عمل في العديد من البلدان العربية، مثل الإمارات والسعودية وقطر، متابعا: "لم يكن أحد يعرف فارس حسونة في مصر قبل أولمبياد طوكيو، لكن الجميع الآن يتحدث عنه وعن نجاحه، وسعيد للغاية برد فعل الجماهير المصرية".واستكمل: "لا أحب أن يتدخل أحد في عملي، وهذا ما يحدث في قطر، وفي كل مكان كنت أعمل به.. لكن في مصر ليست هناك الحرية الكاملة في العمل، وإعداد اللاعب الأولمبي، وهو أمر يحتاج مجهودا كبيرا".واستطرد: "أنا مصري، وأفتخر بذلك دائما، ورحيلي عن بلدي بسبب عدم عملي في اللعبة، التى لا أجيد العمل في غيرها.. لم يكن هناك أي تقدير لي من المسئولين عن رفع الأثقال في مصر، وكان ذلك من المجلس السابق وليس الحالي".واختتم إبراهيم حسونة: "لا أرفض أن يشارك فارس تحت اسم مصر مستقبلا، لكن هل القوانين تسمح بهذا الأمر؟ لا أعرف الإجابة.. لكننا مصريون ونتمنى التوفيق في القادم دائما للجميع، وأن تعود لعبة رفع الأثقال المصرية من جديد للأولمبياد".