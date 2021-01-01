للشيف شربيني .. الدجاج بحشو الجبنة الريكوتا



الدجاج بحشو الجبنة الريكوتا الدجاج بحشو الجبنة الريكوتا

تعد أكلة الدجاج بحشو الجبنة من الأكلات الجديدة التى لاتعرف كيفية عملها الكثير من السيدات حيث تمتلك مذاقا جديدا ومميزا كما أنها من الأكلات الموجودة فى أكبر المحلات.







نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بحشو الجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .

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