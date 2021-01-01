تعرف علي الفوائد الصحية لزيت الكافور



زيت الكافور زيت الكافور

يتميز زيت الكافور بمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، حيث أنه يعالج العديد من الأمراض أبرزها محاربة السعال وعلاج أوجاع الجسم، ونقدم إليك أبرز فوائد زيت الكافور يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







1. يعالج السعال

الكافور يعتبر من العلاجات القديمة في علاج السعال المزمن و يمكن لأبخرة الكافور العطرية أن تزيل حساسية الخلايا المستقبلة المسؤولة عن التسبب في السعال ويعد الكافور علاج رئيسي في العديد من علاجات السعال والبرد

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طريقة الاستخدام:ضعي فرك الكافور أو أضيفي بضع قطرات من زيت الكافور إلى ملعقة صغيرة من زيت اللوز وافركيها برفق على صدرك.سر جمال لاتعرفه النساء.. اكتشفي فوائد زيت الكافور للبشرةمنتج طبيعي يوحد لون البشرة ويحارب التجاعيد .. تعرفى عليه2. محاربة احتقان الأنفقد يساعد الكافور في إزالة احتقان الأنف بسبب رائحته القوية وأظهرت دراسة أن استنشاق الكافور يسبب إحساسًا بالبرودة في منطقة الأنف مع الإحساس بتحسن تدفق الهواء.طريقة الاستخدام:امزج زيت الكافور أو زيت الكافور بزيت الخردل الدافئ وافركه برفق بالقرب من أنفك وصدرك. احذر ، لا تبتلع الزيت لأنه قد يكون قاتلاً.3. يعالج الأوجاع والآلامتستخدم المنتجات التي أساسها الكافور بشكل أساسي كمكمل غذائي لعلاج آلام العضلات البسيطة فوفقًا لدراسة ، قد يساعد زيت التربنتين الموجود في الكافور في تخفيف الألم عن طريق تنشيط خلايا مستقبلات الألم ومن ثم إزالة الحساسية منها.يساعد الكافور أيضًا على تخدير الأعصاب وتبريدها وتعزيز الدورة الدموية لتقليل تصلب العضلات. طريقة الاستخدام:افركي زيت الكافور أو المنتجات التي أساسها الكافور في المناطق المصابة.4. التخلص من قمل الرأسالكافور له تأثير مبرد ومخدر موضعي ضد الحكة عند استخدامه موضعيًا. يمكن أن يساعد في علاج جفاف فروة الرأس والإحساس بالحكة ، وهما أكثر أعراض قمل الرأس إزعاجًا.طريقة الاستخدام:امزج بضع قطرات من زيت الكافور في زيت جوز الهند أو ببساطة قم بإذابة الكافور في زيت جوز الهند وضعيه على الشعر.وفقًا لدراسة ، يمكن أن يساعد زيت الكافور الطازج بدون أي تخفيف تمامًا في علاج هذه العدوى الجلدية في غضون 5-10 أيام.