إستخدامات غير متوقعه لقشور الفواكه والخضراوات



قشور الفواكه والخضراوات قشور الفواكه والخضراوات

قبل رمي بقايا قشور الفاكهة والخضروات توقف وفكر مرتين فهناك عدة طرق لاستخدامها بشكل جيد. إليك فوائد قشور الفاكهة لجمالك وصحتك وفى القيام ببعض المهام المنزلية وفقا لموقع هيلث



1-قشورالبطاطا



تحتوي قشور البطاطس على إنزيمات وفيتامين C ، وكلاهما معروف بقدرته على تهدئة العيون الداكنة والمنتفخة والمتعبة.



ضعي القليل من قشور البطاطس المتبقية في الثلاجة لحوالي 10 إلى 15 دقيقة و بمجرد أن تبرد ، ضع القشور برفق على عينيك

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اغسل عينيك بالماء البارد بعد 15 إلى 20 دقيقة واستمتع بعيون أكثر نضارة.2-تبييض أسنانك بالموزيساعد فرك أسنانك بالجزء الداخلي من الموز أو قشر البرتقال على تقليل المسحة الصفراء هذه القشور غنية بالمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم وتساعد على إعادة صحة مينا الأسنان ، وبالتالي إبقائها بيضاء ومشرقة.أبرزها التفاح والخوخ.. 4 نصائح لمزارعى الفاكهة المتساقطة يجب مراعاتهافاكهة منتشرة فى الأسواق.. بذورها تقوي المفاصل وتحمي القلب ولها فوائد أخرى3-طارد الآفات بالبرتقالقشور البرتقال أو الليمون طريقة رائعة لإبعاد الآفات والحشرات فتعد رائحة الحمضيات الموجودة في البرتقال والليمون رادعًا طبيعيًا للآفات ، وبالتالي تبقي الصراصير والبراغيث بعيدًا.ما عليك سوى وضع قشور الفاكهة على طول النوافذ والمداخل أو في الأماكن التي يرتادها الآفات.4-فعالة لبشرتكيمكن لبقايا قشور الفاكهة والخضروات أن تصنع المعجزات لصحة بشرتك ، وذلك بفضل مضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى الموجودة فيها بالإضافة إلى أنها تساعد في تبييض وتقشير وتنظيف بشرتكقشور البرتقال والجريب فروت فعالة لها رائحة رائعة و يمكنك إضافة بعض قشور الخيار أيضا فى حوض الأستحمام مع قشور الحمضيات مثل البرتقال فهى تساعدك على شم رائحة طيبة وخصائصها المبردة تهدئ البشرة الجافة أو المتقشرة أو الحكة.يمكنك أيضًا استخدام بعض قشور الليمون الطازجة و من المعروف أنها تقلل من تغير لون البشرة وتساعد على تنشيط البشرة.لعمل مقشر طبيعي للوجه ، جفف القليل من قشور البرتقال في الشمس لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. ويمكنك طحنهم جيدا وإضافتهم لقناع مكون من قشور البرتقال و اللبن الزبادي مع بعض العسل. ضعيه على وجهك ورقبتك ، واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ، ثم افركيها واشطفي بشرتك بالماء الفاتر.