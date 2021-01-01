لأمهات .. متى يحتاج الطفل للمضادات الحيوية



المضادات الحيوية المضادات الحيوية

يحصل الأطفال في جميع الأعمار على نصيبهم من نزلات البرد والتهاب الحلق والفيروسات فعلى الرغم من أن المضادات الحيوية تساعد إلى حد كبير وهي ضرورية أيضًا في بعض الحالات .



يتسبب الإفراط فى تناول المضادات الحيوية العديد من المشاكل الصحية للطفل مثل الحساسية ومقاومة المضادات الحيوية فيعاني 5 من كل 100 طفل من حساسية تجاه المضادات الحيوية وبعض الغثيان والقيء وآلام المعدة والإسهال .



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى فإذا تم استخدام المضادات الحيوية على مدار سنوات ، فإنها تصبح غير فعالة في قتل بعض البكتيريا ، مما يجعل الطفل مقاومًا للمضادات الحيوية.

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في بعض هذه الحالات ، يتم إعطاء مضادات حيوية أقوى لعلاج المشكلة هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأطباء يتخوفون من وصف المضادات الحيوية إلى حين الحاجة إليها حقًا.تصريح صادم.. إستشاري: متحور كورونا دلتا متواجد في مصر منذ هذا التوقيتأطعمة ستساعدك على محاربة نزلات البردمتى يحتاج طفلك حقًا إلى مضاد حيوي؟يجب على الأطفال الذين يتناولون المضادات الحيوية أن يكونوا حذرين في نظامهم الغذائي فقد تقتل المضادات الحيوية البكتيريا المسببة للعدوى ولكنها تقتل أيضًا الميكروبات الجيدة التي يحتاجها الجسم لامتصاص العناصر الغذائية الرئيسية بما في ذلك فيتامين ك وفيتامين ب..العلاجات المنزلية لنزلات البرد والإنفلونزا-زيت الخردل مع فصوص الثوم:سخني زيت الخردل ، أضيفي 2-3 فصوص من الثوم و افركي هذا المزيج على قدم طفلك وظهره وصدره.-عصير الزنجبيل والعسل:ابشرى بعض الزنجبيل واستخرجى عصيره وامزجى العصير مع العسل واعطيه لطفلك.-حافظ على الغرفة دافئة:استخدم المرطبات للحفاظ على رطوبة هواء الغرفة الخاصة بطفلك مما يؤدي إلى تفتيت احتقان الأنف والصدر.- سوائل إضافية:يجب أن يتناول الطفل الكثير من الماء لمنع الجفاف وتخفيف إفرازات الأنف وطردها.-الغرغرة:الغرغرة بالماء الفاتر والملح تساعد على تخفيف أحتقا الاف والفم بعيد عن المضادات الحيوية