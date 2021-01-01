تحذير من دخول موجة كورونا الرابعة إلى مصر



موجة كورونا الرابعة إلى مصر موجة كورونا الرابعة إلى مصر



قال إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الالتزام بالإجراءات الاحترازية قل كثيرا خلال الفترة الماضية، ز الرقابة على ارتداء الكمامة تناقصت بشكل كبير، والناس أصبحت تنظر لمن يرتدي الكمامة على أنه شخص غريب.



وحذر “إسلام عنان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، من خطورة التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، متابعا: التراخي الذي يحدث حاليا سنشعر به جميعا خلال الأيام والأسابيع القادمة.



وأضاف أن مصر ستشهد موجة رابعة من فيروس كورونا بنهاية شهر أغسطس، موضحا: يجب علينا أن نلتزم بالكمامة والتباعد ونعطي الأطباء فترة راحة قبل دخول الموجة الرابعة.

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وأكد على أن اللقاحات المتوفرة في مصر حاصلة على شهادة الإجازة من منظمة الصحة، مشددا على أن ما يحدث الآن بين الدول ورفض اللقاحات أمر سياسي وليس له أي أساس طبي.وفي سياق آخر: رفعت شركتا فايزر ومودرنا أسعار لقاحات فيروس كورونا الخاصة بهما، اليوم الأحد، في أحدث عقود التوريد الخاصة بهما لـ الاتحاد الأوروبي.وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن أجزاء من العقود التي أعلن عنها، إن السعر الجديد لجرعة فايزر كان 19.50 يورو (23.15 دولارًا) مقابل 15.50 يورو في السابق.وقال التقرير نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى، إن سعر لقاح موديرنا كان 25.50 دولارًا للجرعة، ارتفاع إلي 28.50 دولارًا لأن الطلب علي اللقاحات قد زاد في الآونة الأخيرة.وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي في طريقه لتحقيق هدف التلقيح الكامل لما لا يقل عن 70٪ من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف.