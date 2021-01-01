رسميا انتقال كريم فؤاد للأهلي



كريم فؤاد كريم فؤاد

أكد المهندس محمد أبو طويلة رئيس نادي النجوم إتمام انتقال كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال محمد أبو طويلة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن كريم فؤاد سينتقل إلى الأهلى رسميا فى الصيف وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل نهائى ورسمي فور عودة بعثة منتخب مصر الأولمبي من اليابان خلال الأيام القليلة المقبلة.



واستقر مسئولو نادى النجوم على الموافقة على بيع كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى إنبي حتى نهاية الموسم إلى الأهلى بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وعلم صدى البلد أن الأيام الماضية شهدت تواصل كريم فؤاد لاعب النجوم مع إدارة ناديه وإبلاغهم بشكل رسمي برغبته فى الانتقال إلى الأهلى خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد تلقيه عرض رسمي.وهو الأمر الذى وضع مجلس إدارة النجوم فى الاعتبار خاصة فى ظل امتلاك اللاعب رصيدا جيدا لدى إدارة النجوم كونه واحدا من أبناء النادي والذى لم يفتعل أى أزمة على الإطلاق طوال السنوات التى قضاها داخل النادي بجانب تحقيق رغبة اللاعب الذى أكد رغبته فى اللعب للأهلى ، وبالفعل تقدم الأهلى بعرض رسمي للنجوم خلال الأيام الأخيرة وتشير كل المؤشرات إلى إنهاء الصفقة لصالح المارد الأحمر.وتمسك كريم فؤاد لاعب النجوم، بالانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رافضا جميع العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها بيراميدز.وحاول بيراميدز الظفر بخدمات كريم فؤاد عن طريق تقديم عرض قوى لناديه الأصلى النجوم ، ولكن اللاعب أكد لمسئولى ناديه رغبته فى اللعب للأهلى ورافضا كل العروض الأخرى وعلى رأسها بيراميدز.ويعد انتقال كريم فؤاد إلى الأهلى واحدة من الصفقات القوية فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه.