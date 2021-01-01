حسم خالد الغندور الجدل المثار بشأن انتقال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية .
وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحي للزمالك غير صحيح نهائيا ولا اللاعب مضى ولا حصل تفاوض مع بيراميدز من الأساسي ” .
ونجح رمضان صبحى في خطف كل الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى أغلب مباريات الفراعنة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خالد الغندور يكشف عن صحة انتقال رمضان صبحي للزمالك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق