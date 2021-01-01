خالد الغندور يكشف عن صحة انتقال رمضان صبحي للزمالك

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رمضان صبحي

حسم خالد الغندور الجدل المثار بشأن انتقال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ كل ما تردد عن انتقال رمضان صبحي للزمالك غير صحيح نهائيا ولا اللاعب مضى ولا حصل تفاوض مع بيراميدز من الأساسي ” .

ونجح رمضان صبحى في خطف كل الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه فى أغلب مباريات الفراعنة .

المصدر: elbalad

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