تعرف علي قانون من يذيع بيانات سرية

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بيانات سرية

عاقب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، كل من أذاع بيانات سرية تم تخزينها على نظام معلوماتى ولم يحافظ عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة،وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

ونصت المادة رقم 31 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

وتلزم المادة 2 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في البند الثانى من الفقرة الأولى بضرورة المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته, أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

المصدر: youm7

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