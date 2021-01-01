تعرف علي أسباب تدخل الجزائر في مفاوضات سد النهضة



سد النهضة سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن زيارة وزير الخارجيه الجزائري إلى القاهرة أمس قادما من الخرطوم وقبلها كان فى أديس أبابا؛ هذا يعنى أنه يقوم بجولة للتدخل في مفاوضات سد النهضة.





وأضاف "شراقى" فى تصريح خاص لصدى البلد أن ماحدث أمس من اعتذار وزير الخارجية المصرى ونظيره الجزائري للصحفيين فى المؤتمر الصحفى عن التأخير؛ يعنى أن المباحثات كانت طويلة ولم تنته.





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كما أعلن وزير خارجية الجزائر أنه لا بد له من لقاءات أخرى؛ ليحصل على جميع المعلومات التى يحتاجها من مصر، وهذا يعنى أن ما يحمله من إثيوبيا غير مبشر.وأشار إلى أن الجزائر تريد أن يكون لها دور فى القارة الإفريقية لأنها دوله من الدول الإفريقية الكبرى، وفي سنة 2000 كانت تترأس منظمة الوحده الافريقية التى تحولت إلى الاتحاد الإفريقى في 2002 وفي هذا الوقت كانت هناك مشكله وحربا منذ عام 1998 بين اريتريا وإثيوبيا، رغم أن اريتريا انفصلت عام 1993 لكن كانت هناك حرب على الحدود ، وتدخل بوتفليقة رئيس الجزائر السابق وقتها بصفتها رئيس منظمه الوحده الافريقيه واستطاع أن يحل الأزمة ووافق آبى أحمد على معاهدة السلام وتم تنفيذها.ونوه بأن تجربة إثيوبيا مع الجزائر ناجحة لأنها حلت مشكلة اريتريا فطلبت منها التدخل لحل قضيتين أزمة سد النهضة والخلاف الحدودى مع السودان وأيضا يريدون أن يقنعوا جامعه الدول العربية أن لإثيوبيا الحق فى التنمية وفى سد النهضة.وأكد أن التجاوب المصرى مع محاولات الجزائر التدخل؛ يعنى أن مصر فقدت الأمل فى أى ردة فعل من مجلس الأمن ، وهذا اعتراف رسمى أن الاتحاد الأفريقى وصل لطريق مسدود بعد أن أحال مجلس الأمن القضية للاتحاد الأفريقى وكانت هناك محاولات من الاتحاد الأوروبى لكنها ليست جدية.وأوضح أن مصر على استعداد كبير للتفاوض مع أى طرف لأننا قمنا بمفاوضات مباشرة لمدة 9 سنوات، ثم مفاوضات فى وجود أمريكا والبنك الدولى ثم الاتحاد الأفريقى وذهبنا للبنك الدولى والآن تدخل الجزائر فأي جهة تستطيع التوصل لاتفاق وحل؛ نتعاون معها.