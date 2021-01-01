قرارات نارية لمجلس الزمالك ضد الأهلي



حسين لبيب حسين لبيب

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، 6 قرارات اليوم الأحد ضد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.



واجتمعت الإدارة البيضاء اليوم الأحد، لبحث بعض الأمور الخاصة بهجوم مسؤولي الأهلي على الزمالك ولاعبيه خلال الفترة الماضية.



وجاءت القرارات على النحو التالي:-

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- تقديم شكوى إلى السيد المستشار النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض.- تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي (سيد عبد الحفيظ).- تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.- تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.- تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيقق ورصد أي تجاوزات بحق نادي الزمالك ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.- تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني لإعلاميين الداعمين للنادي.