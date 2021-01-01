تواصل روسيا مشروع دعم وتطوير قدراتها البحرية، عبر التزود بأحدث المعدات العسكرية، في إطار استراتيجية حكومية ساعية إلى رفع القدرات العسكرية البحرية، وخصوصا بمجال الغواصات النووية الصاروخية المطورة من فئة "ياسن-إم".
وأقام مصنع سيفماش الروسي للسفن، في منطقة أرغانغيلسك، مؤخرا، احتفالية رسمية بمناسبة تعويم أحدث الغواصات النووية القتالية الروسية، شدد خلالها القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، على تزود البحرية الروسية بأحدث الغواصات النووية الموثوقة من فئة "ياسن-إم" على المدى الطويل.
الغواصة "كراسنويارسك" النووية الصاروخية، التي أطلقت خلال احتفال موسكو بالذكرى الـ 325 لإنشاء أسطول منتظم، تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي (إم-885) الخاص بوزارة الدفاع الروسية، وتتمتع بقدرات قتالية عالية ومواصفات مميزة.
وطبقا لتقارير روسية، فإن الغواصات من هذا النوع تعتبر "الغواصات الروسية الوحيدة متعددة الأغراض من الجيل الرابع"، وتتميز بمستوى ضوضاء أقل، ما يزيد من المزايا القتالية التي تتمتع بها.
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التعليقات على روسيا تعرض أحدث أسلحتها البحرية .. فيديو
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