جولة في أكبر قبة فلكية في العالم

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جولة في أكبر قبة فلكية في العالم

أعلنت الصين افتتاحها لما وصفته بأكبر قبة فلكية في العالم، وذلك كجزء من متحف شنغهاي لعلوم الفلك.

وتمتد المنشأة على مساحة تبلغ 38 ألف متر مربع، أي ما يعادل تقريبا 5 ملاعب كرة قدم، وبلغت تكلفة تشييدها 93 مليون دولار حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وتم تصميم القبة الفلكية لتشمل المبنى الرئيسي والمرافق الإضافية مثل مركز استكشاف للشباب ومرصدين للجمهور.

وجمعت القبة الفلكية حوالي 70 نيزكا بما فيها تلك من القمر والمريخ، بالإضافة إلى أكثر من 120 مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك الأعمال الأصلية لنيوتن وغاليليو غاليلي ويوهانس كبلر وغيرهم من العلماء، وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا" للأنباء.

وتم تدعيم العروض بتقنيات بما في ذلك الواقع المعزز والواقع الافتراضي والقياسات الحيوية والذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للجمهور اكتساب المعرفة العلمية الفلكية من خلال التفاعل.

ويضم المجمع عدة مبان منها مبنى "البرج الشمسي"، ومركزا مخصصا للباحثين الشباب، علما أنه صمم على شكل مركبة فضائية، بينما صنعت الممرات على شكل حلقات تشبه تلك التي تدور فيها الكواكب في الفضاء.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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