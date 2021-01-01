

سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno6 Z مع المميزات والعيوب سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno6 Z مع المميزات والعيوب

بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات أعلنت شركة أوبو مؤخرا عن الهاتف Oppo Reno6 Z مع تصميم مشابه لباقي هواتف سلسلة Reno6 Series ومواصفات متوسطة تتمثل في دعم شبكات الجيل الخامس 5G ودعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة للغاية سأعرضها عليكم الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Oppo Reno6 Z مع المميزات والعيوب.



مواصفات Oppo Reno6 Z

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف يوم 20 يوليو وأكدت شركة أوبو أنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي في وقت لاحق من شهر أغسطس.



الأبعاد: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 160.2 × العرض 73.4 وبسمك 7.9 ملم وبوزن خفيف للغاية لا يتخطى الـ173 جراما.

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الشبكة: يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس وهذا يعني أنك ستحصل على اتصال 2G أو 3G أو 4G أو 5G مع إمكانية تركيب شريحتي اتصال Nano-SIM (الشريحتان في وضع الاستعداد).الشاشة: الهاتف Oppo Reno6 Z يضم شاشة AMOLED حجمها 6.44 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل كما أنها محمية بزجاج Gorilla Glass 5 وتدعم معدل تحديث 60 هرتز فقط.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 800U 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بالإضافة إلى معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC3.الهاتف Oppo Reno6 Zالكاميرا الخلفية: هذا الهاتف يحتوي على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7، والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا، والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 كما أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: يحتوي الهاتف Oppo Reno6 Z على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.نظام التشغيل: الهاتف الجديد من أوبو يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1.الذاكرة: يتوفر هاتف Oppo Reno6 Z بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، يدعم زيادة مساحة التخزين.البطارية: وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4310 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط وتدعم أيضا تقنية الشحن العكسي.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في أسفل الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعر التسارع والدوران والقرب والبوصلة.مميزات الهاتفمعالج مقبول في هذه الفئة السعرية ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.الكاميرات الأمامية الخلفية تقدم أداء ممتازا للغاية حتى في الإضاءة المنخفضة.جودة الشاشة عالية مما يجعله تقدم أفضل تجربة استخدام تحت ضوء الشمس.ذاكرة داخلية كبيرة جدا وتكفي لتنزيل جميع الألعاب والتطبيقات التي يحتاجها المستخدم.يدعم تركيب كارت ميموري بجانب شريحتي الاتصال لزيادة مساحة التخزين.مستشعر البصمة المدمج في الشاشة يقدم تجربة استخدام سريعة جدا.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت كما أنه يدعم خاصية NFC.عيوب Reno6 Zالبطارية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية فيوجد هواتف بتكلفة أقل تضم بطارية أكبر بسعة قد تصل إلى 6000 ملي أمبير.كنا نطمح أن تأتي الشاشة بمعدل تحديث 90 أو 120 هرتز بدلا من 60 التي أصبحت موجودة في الهواتف صاحبة الأسعار القليلة.السعر مرتفع نوعا ما مقارنة بالمواصفات.معالج الرسوميات لن يكون الأفضل في تشغيل الألعاب الثقيلة.سعر الهاتف Oppo Reno6 Zمن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف Oppo Reno6 Z من 410 دولارات أمريكية ما يعادل 6430 جنيها مصريا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.