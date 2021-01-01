ميزة الاتصال التلقائي بشبكات WI-FI قد تشكل خطرًا على بياناتك

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ميزة الاتصال التلقائي بشبكات WI-FI قد تشكل خطرًا على بياناتك

تملك الهواتف الذكية الحديثة العديد من الميزات التي تجعلها أكثر فائدة وعملية للمستخدم، لكن بعضها قد يشكل خطرًا على الهاتف وبياناته.

وحول هذا الموضوع قال خبير الأمن السيبراني، زاك دوفمان، في مقالة نشرها موقع Forbes على مستخدمي الهواتف الذكية وخصوصًا جهاز آيفون الانتباه عند استعمال ميزة الاتصال التلقائي بشبكات Wi-Fi، هذه الميزة قد تشكل خطرًا على الهاتف وبياناته، لذا يجب إيقافها عن طريق إعدادات الاتصال بشكبات الإنترنت في الجهاز، وتفعيل وضعية طلب إذن المستخدم قبل الاتصال بشبكة معينة.

وأشار الخبير إلى أن ميزة الاتصال التلقائي في هواتف آيفون والإعدادات المفتوحة للاتصال بالشبكات قد تؤدي إلى اتصال الهاتف بشبكات مزيفة قام الهاكرز بتطويرها خصيصًا لتحمل أسماء شبكات عامة معينة، ليتمكنوا عبرها من اختراق أجهزة المستخدمين وبياناتهم أو بث برمجيات ضارة فيها.

ونصح الخبير أصحاب الهواتف بعدم استعمال شبكات الـ Wi-Fi العامة التي تتوفر عادة في الحدائق أو وسائل النقل كون هذه الشبكات قد تكون مخترقة أحيانًا، والاعتماد على الإنترنت الذي توفره الشبكات الخلوية في حال التواجد خارج المنزل أو مكان العمل.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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