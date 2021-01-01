معهد الفلك: غدا اقتران علوي لكوكب عطارد مع الشمس

يمر كوكب عطارد غدا في تمام الساعة الرابعة و16 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بالقرب من الشمس في السماء؛ حيث يحمله مداره حول الجانب الآخر من الشمس، والتي تقع بين كوكبي الأرض وعطارد، فيما يعرف بـ"الإقتران العلوي".
وقال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف شاكر - في تصريح اليوم - إن هذه الظاهرة تتكرر مرة واحدة في كل دورة سينودية للكوكب (116 يوما) ، ويمثل هذا نهاية ظهور كوكب عطارد في سماء الصباح وظهوره مساء خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف أنه عند الاقتراب الأقرب لكوكب عطارد من الشمس؛ يظهر عطارد في السماء على بعد زاوي مقداره درجة و41 دقيقة فقط من الشمس؛ مما يجعله غير قابل للرصد تماما لعدة أسابيع حيث يفتقد وجوده تماما فى السماء نظرا للتوهج الشديد لشمس.
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