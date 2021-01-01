

«فيسبوك» يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة من تقل أعمارهم عن ١٣ سنة «فيسبوك» يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة من تقل أعمارهم عن ١٣ سنة

قالت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إنها تختبر طرقا لإقناع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بعدم الكذب بشأن أعمارهم، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي (AI).



وذكرت مجلة بيزنس ستاندرد، أنه لم يتم تصميم منصتي Facebook و Instagram للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ، لذلك تعمل الشركة الآن على إنشاء طرق جديدة لمنع من هم دون السن القانونية من التسجيل.



وقال بافني ديوانجي ، نائب رئيس منتجات الشباب في Facebook: "نعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لإيجاد وإزالة حسابات القاصرين ، وحلول جديدة للتحقق من أعمار الأشخاص. نحن أيضًا نبني تجارب جديدة مصممة خصيصًا لمن هم دون سن 13 عامًا".

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ويعمل Facebook أيضًا مع موفري أنظمة التشغيل (OS) ومتصفحات الإنترنت ومقدمي الخدمات الآخرين حتى يتمكنوا من مشاركة المعلومات لمساعدة التطبيقات في تحديد ما إذا كان شخص ما في سن مناسبة.