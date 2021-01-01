قالت منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إنها تختبر طرقا لإقناع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بعدم الكذب بشأن أعمارهم، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي (AI).
وذكرت مجلة بيزنس ستاندرد، أنه لم يتم تصميم منصتي Facebook و Instagram للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ، لذلك تعمل الشركة الآن على إنشاء طرق جديدة لمنع من هم دون السن القانونية من التسجيل.
وقال بافني ديوانجي ، نائب رئيس منتجات الشباب في Facebook: "نعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لإيجاد وإزالة حسابات القاصرين ، وحلول جديدة للتحقق من أعمار الأشخاص. نحن أيضًا نبني تجارب جديدة مصممة خصيصًا لمن هم دون سن 13 عامًا".
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التعليقات على «فيسبوك» يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة من تقل أعمارهم عن ١٣ سنة
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