كوكب زحل يتقابل مع الشمس في سماء الأرض .. الإثنين

يصل كوكب زحل إلى التقابل مع الشمس في سماء الأرض يوم الإثنين 02 أغسطس 2021 عند حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت السعودية (السادسة صباحا بتوقيت جرينتش) حيث ستكون الأرض بين زحل والشمس، ووجه زحل مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وسيكون مشاهدا طوال الليل في أحسن احواله وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وأقماره.
ووفقاً للجمعية الفلكية بجدة، بعد حوالي خمس ساعات من حدوث التقابل سيكون زحل في أقرب مسافة إلى الأرض عند الساعة 02:08 بعد الظهر بتوقيت السعودية ( 11:08 صباحا بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 8.9 وحدة فلكية (1,336,706 مليون كيلومتر) ما يعني انه في الواقع ليس في مكان قريب منا في الفضاء مطلقا.
يرصد كوكب زحل فوق الأفق الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل حيث سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة لمعانه (0.1+) - نفس لمعان نجم العيوق - وبالقرب منه كوكب المشتري الساطع، ويصل أعلى نقطة في السماء عند حوالي منتصف الليل وسيغرب في الجنوب الغربي مع شروق الشمس.
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