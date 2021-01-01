انخفاض أسعار بيجو 301 موديل 2021 في مصر
اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الشهيرة بيجو الفرنسية عن تخفيض جديد في أسعار احد الفئات الخاصة بطراز 301 موديل 2021 .
وأوضح وكيل بيجو في مصر ان ، الفئة أكتيف ، هي التي وقع عليها التخفيض فقط في طراز 301 السيدان بقيمة 5000 جنيه ، المتوفر في الأسواق المحلية بفئتين سعريتين .
وتستمد السيارة بيجو 301 موديل 2021 ، قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.
و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتأتى السيارة بيجو 301 موديل 2021 ، بعدد من التجهيزات والكماليات ، للفئة Active من بينها جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، ودعمت بنظام الترفيهي حديث، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي .
اما الفئة الثانية Alure من السيارة بيجو 301 موديل 2021 ، فتأتى بمصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي كهربائي وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي، وخاصية طي المقاعد الخلفية كزوائد .
وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2021 ، عدد من وسائل الأمان والسلامة ، من أهمها وسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS .
اما عن أسعار السيارة بيجو 301 ، داخل السوق المصري :
- فئة أكتيف Active بسعر 237.990 ألف جنيه بدلاً من 242.990 ألف جنيه .
- فئة أللور Alureبسعر 269.900 ألف جنيه بدون تغيير .
التعليقات على انخفاض أسعار بيجو 301 موديل 2021 في مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق