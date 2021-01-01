

انخفاض أسعار بيجو 301 موديل 2021 في مصر انخفاض أسعار بيجو 301 موديل 2021 في مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الشهيرة بيجو الفرنسية عن تخفيض جديد في أسعار احد الفئات الخاصة بطراز 301 موديل 2021 .



وأوضح وكيل بيجو في مصر ان ، الفئة أكتيف ، هي التي وقع عليها التخفيض فقط في طراز 301 السيدان بقيمة 5000 جنيه ، المتوفر في الأسواق المحلية بفئتين سعريتين .



وتستمد السيارة بيجو 301 موديل 2021 ، قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتى السيارة بيجو 301 موديل 2021 ، بعدد من التجهيزات والكماليات ، للفئة Active من بينها جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، ودعمت بنظام الترفيهي حديث، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي .اما الفئة الثانية Alure من السيارة بيجو 301 موديل 2021 ، فتأتى بمصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي كهربائي وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي، وخاصية طي المقاعد الخلفية كزوائد .وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2021 ، عدد من وسائل الأمان والسلامة ، من أهمها وسائد هوائية للراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS .اما عن أسعار السيارة بيجو 301 ، داخل السوق المصري :- فئة أكتيف Active بسعر 237.990 ألف جنيه بدلاً من 242.990 ألف جنيه .- فئة أللور Alureبسعر 269.900 ألف جنيه بدون تغيير .