دودج تشارجر هيلكات VS بي إم دبليو M5 CS .. فيديو

تحظى تنافسات التسارع و الانطلاق بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، لما تتضمنه من اختبارات للأداء، و متابعة التوقيتات الزمنية و القدرة على الاندفاع، إلى جانب روح الاثارة التي يفضلها عشاق المحركات حول العالم، و بصدد ذلك نشرت قناة Throttle House المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير لكلا من النسخة بي ام دبليو M5 CS و هي في مواجهة النسخة دودج تشارجر هيلكات ريد أي.
القدرات الفنية لـ دودج تشارجر هيلكات و بي ام دبليو M5 CS
حصلت السيارة بي ام دبليو M5 CSعلى محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 4400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 627 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 750 نيوتن/متر، كما تتميز السيارة بإطلالة خارجية قوية مع حزمة الشبكات الأمامية المتعددة المقاطع، و المصابيح الحادة التي تزيد من عدوانية المظهر لنسخة العملاق البافاري.
بينما تأتي سيارة الصانع الأمريكي المخضرم دودج تشارجر هيلكات ريد أي، بمحرك 8 سليندر ايضا طراز V8، بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 797 حصان، و عزم اقصى لدوران يبلغ 958 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 207 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية قطع مسافة الربع ميل خلال مدة زمنية اقل من 10.6 ثانية، و بهذه القدرات الفنية تستطيع أن تتسارع هذه السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة في غضون 3.5 ثانية.
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