صور جديدة للسيارة " إم جي One"

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صورة الخبر: صور جديدة للسيارة " إم جي One"
صور جديدة للسيارة " إم جي One"

استعرضنا منذ عدة أيام مجموعة من الصور التشويقية التي نشرتها الصانعة الإنجليزية "إم جي MG" بخصوص سيارتها الجديدة القادمة، والتي تنتمي لفئة الـ SUV متوسطة الحجم وتحمل اسم "One".. وبالأمس كشفت الشركة عن أول صور رسمية للسيارة تحمل مزيد من التفاصيل.

تألقت "إم جي One" في إحدى الصور بلون طلاء أخضر، بينما ظهرت في صور أخرى بنفس اللون البرتقالي الذي ظهرت به في الصور التشويقية ولكن بتفاصيل أكثر وضوحًا. وتعتبر السيارة هي أول طرازات إم جي في فئة الـ SUV التي يتم بناؤها على منصة "سيجما Sigma" الجديدة الخاصة بالشركة.

من المنتظر تقديم السيارة في إصدارين هما: Fashionable و Sporty.. ويمكن بسهولة تمييز الفرق بينهما، حيث يتمتع الأول بخطوط حادة خاصة عند الشبكة الأمامية التي جاءت بتصميم ثلاثي الأبعاد يعطي إيحاء بحركة تتجه إلى المنتصف (عند شعار MG).. أما بالنسبة للإصدار الثاني Sporty، فتظهر الشبكة بتصميم أفقي يحتل غالبية مساحة الواجهة.

لم تقدم الشركة تفاصيل أخرى باستثناء ما سبق، ولكن من المنتظر كشف المزيد بعد إزاحة الستار عن السيارة بشكل كامل في الحدث الرسمي المقرر.

صورة الخبر: صور جديدة للسيارة " إم جي One"

صورة الخبر: صور جديدة للسيارة " إم جي One"

المصدر: عالم السيارات

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